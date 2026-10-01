Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı ev ekranı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni ürün, şirketin ev teknolojileri alanındaki planlarının önemli parçalarından biri olacak.

Apple'ın üzerinde çalıştığı akıllı ev ekranı, Bloomberg'in aktardığı yeni ayrıntılarla biraz daha şekilleniyor. Yaklaşık 6 inçlik ekranıyla akıllı ev cihazlarını kontrol etmek, FaceTime üzerinden görüşmek ve evdeki bazı işlere tek bir noktadan erişmek mümkün olacak.

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Tasarım ise Apple'ın geçmişinden bir parçayı bugüne taşıyor. Yarım kubbeyi andıran taban ve ekranı tutan metal kol, 2002'de çıkan iMac G4'ün görünümünü hatırlatıyor.

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Apple'ın akıllı ekranı böyle görünecek

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Akıllı ekranın 6 inçlik kare bir panele sahip olması bekleniyor. Kalınlığı yaklaşık bir iPhone kadar olacak. Ekranın çevresinde eski iPad modellerini andıran yaklaşık çeyrek inçlik siyah çerçeveler bulunacak.

Yuvarlatılmış köşeler ve pürüzsüz yüzeyler de tasarımın diğer ayrıntıları arasında. Apple'ın alışık olduğumuz gri alüminyum kaplaması kullanılacak ve cihazın masada sabit durması için kauçuk bir taban bulunacak.

Dahili batarya bulunmayacak

Cihazın dahili bataryası olmayacak. USB-C üzerinden sürekli güç alması gerekecek.

Hoparlör delikleriyle çevrili yuvarlak metal taban, parlatılmış bir metal kolla ekrana bağlanacak. Bu kol ekranın öne ve arkaya doğru eğilmesine izin verecek.

Fiziksel güç ve ses düğmeleri de bulunmayacak. Ön tarafta FaceTime kamerası yer alırken arka bölümde kamera kullanılmayacak.

Duvara monte edilen bir versiyonu da olacak

Bloomberg'e göre Apple, masaüstü modelinin yanında duvara monte edilebilen ikinci bir versiyon da hazırlıyor.

Bu model de USB-C üzerinden çalışacak. Ekranın altında hoparlör ve mikrofonları taşıyan ince, kare bir bölüm bulunacak ve bu bölüm duvara düz şekilde oturacak.