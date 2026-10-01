Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Apple'ın Yeni Akıllı Ekranı Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Dikkat Çeken Özellikler!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı ev ekranı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni ürün, şirketin ev teknolojileri alanındaki planlarının önemli parçalarından biri olacak.

Apple'ın Yeni Akıllı Ekranı Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Dikkat Çeken Özellikler!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple'ın üzerinde çalıştığı akıllı ev ekranı, Bloomberg'in aktardığı yeni ayrıntılarla biraz daha şekilleniyor. Yaklaşık 6 inçlik ekranıyla akıllı ev cihazlarını kontrol etmek, FaceTime üzerinden görüşmek ve evdeki bazı işlere tek bir noktadan erişmek mümkün olacak.

Tasarım ise Apple'ın geçmişinden bir parçayı bugüne taşıyor. Yarım kubbeyi andıran taban ve ekranı tutan metal kol, 2002'de çıkan iMac G4'ün görünümünü hatırlatıyor.

İçerikten Görseller

Apple'ın Yeni Akıllı Ekranı Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Dikkat Çeken Özellikler!
CleanShot-2026-09-30-at-1.52.58-PM@2x

Apple'ın akıllı ekranı böyle görünecek

CleanShot-2026-09-30-at-1.52.58-PM@2x

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Akıllı ekranın 6 inçlik kare bir panele sahip olması bekleniyor. Kalınlığı yaklaşık bir iPhone kadar olacak. Ekranın çevresinde eski iPad modellerini andıran yaklaşık çeyrek inçlik siyah çerçeveler bulunacak.

Yuvarlatılmış köşeler ve pürüzsüz yüzeyler de tasarımın diğer ayrıntıları arasında. Apple'ın alışık olduğumuz gri alüminyum kaplaması kullanılacak ve cihazın masada sabit durması için kauçuk bir taban bulunacak.

Dahili batarya bulunmayacak

Cihazın dahili bataryası olmayacak. USB-C üzerinden sürekli güç alması gerekecek.

Hoparlör delikleriyle çevrili yuvarlak metal taban, parlatılmış bir metal kolla ekrana bağlanacak. Bu kol ekranın öne ve arkaya doğru eğilmesine izin verecek.

Fiziksel güç ve ses düğmeleri de bulunmayacak. Ön tarafta FaceTime kamerası yer alırken arka bölümde kamera kullanılmayacak.

Duvara monte edilen bir versiyonu da olacak

Bloomberg'e göre Apple, masaüstü modelinin yanında duvara monte edilebilen ikinci bir versiyon da hazırlıyor.

Bu model de USB-C üzerinden çalışacak. Ekranın altında hoparlör ve mikrofonları taşıyan ince, kare bir bölüm bulunacak ve bu bölüm duvara düz şekilde oturacak.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Donanım Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

Laptop Sürekli Şarjda Kalırsa Batarya Bozulur mu? Doğru Kullanım Nasıl Olmalı?

Laptop Sürekli Şarjda Kalırsa Batarya Bozulur mu? Doğru Kullanım Nasıl Olmalı?

Güç Limitini %80'e Çekmek de Yetmedi: Orijinal Adaptörlü RTX 4090 Yandı!

Güç Limitini %80'e Çekmek de Yetmedi: Orijinal Adaptörlü RTX 4090 Yandı!

Performans Açısından En İyi Tabletlerden: Casper PAD H10 İncelemesi!

Performans Açısından En İyi Tabletlerden: Casper PAD H10 İncelemesi!

CORE ULTRA 7 İŞLEMCİLİ F/P LAPTOP | Lenovo IdeaPad Slim 3 İnceleme

CORE ULTRA 7 İŞLEMCİLİ F/P LAPTOP | Lenovo IdeaPad Slim 3 İnceleme

Qualcomm Doğruladı: Gelecek Nesil Snapdragon Çipleri Samsung ile Ortaklaşa Üretilecek!

Qualcomm Doğruladı: Gelecek Nesil Snapdragon Çipleri Samsung ile Ortaklaşa Üretilecek!

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com