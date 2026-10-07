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Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

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Honda, elektrikli araçları sürüş esnasında kablosuz şarj eden yol teknolojisini yakında otoyollarda test etmeye hazırlanıyor.

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elektrikli araç teknolojisinde çığır açacak yeni bir dönem başlıyor. Honda, sürücülerin araçlarını şarj etmek için durmak zorunda kalmayacağı, hareket hâlindeyken enerjisini yoldan alan yenilikçi bir altyapı üzerinde çalışıyor.

Şirket, kapalı pistlerde yürüttüğü kablosuz şarj testlerini bir adım öteye taşıyarak teknolojiyi Japonya'nın halka açık otoyollarına indirmeye hazırlanıyor.

İçerikten Görseller

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor
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Yollara gömülü bobinlerle kablosuz şarj dönemi

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Honda, Taisei Corporation ve Taisei Rotec iş birliğiyle elektrikli araçları sürüş esnasında kablosuz olarak şarj eden gelişmiş bir sistem geliştirdi. Honda'nın Dinamik Kablosuz Şarj Yolu adını verdiği bu sistemde, asfaltın altına yerleştirilen verici bobinler bir manyetik alan oluşturuyor. Araçtaki alıcı ise bu alanı yeniden elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Sistemi rakiplerinden ayıran en önemli yenilik, inverte ile bobinin ilk kez tek bir pakette birleştirilmiş olması. Bu tasarım, parça sayısını ve kurulum için gereken yol çalışması miktarını önemli ölçüde azaltıyor. Böylece sıfırdan yeni şeritler inşa etmek yerine teknolojiyi mevcut yollara entegre etmek kolaylaşıyor. Taisei, gömülü bobinler için hızlı tepki veren bir doğru akım (DC) güç sistemi sağlarken, Taisei Rotec ise yol yüzeyinin dayanıklılığını koruyan özel inşaat yöntemleri geliştiriyor.

Projede öncelik lojistik ve ticari ağır vasıtalara verilmiş durumda ancak Honda, sistemin başarısını kanıtlamasının ardından önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği elektrikli SUV modellerini de bu şarj ağından yararlandırmayı hedefliyor.

2026 sonunda pist testleri gerçekleştirilecek

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Teknolojinin kamuya açık yollarda uygulanmasından önce ağır ticari araçların yarattığı baskıya ve zorlu koşullara dayanıklılığı test ediliyor. Satte bölgesindeki ilk testlerde, gömülü ünitelerin yaklaşık 20 ton ağırlığındaki ağır vasıtalara sorunsuz bir şekilde dayandığı gösterildi.

2026'nın sonlarında Taisei'nin T-FIELD/TAMURA tesisinde başlayacak ikinci aşama testlerde ise sistem daha büyük bir sınava tabi tutulacak. Araçlar, yıllar sürecek aşınmayı kısa sürede simüle etmek adına tekerlek başına 5 ton yük ile 1 milyon kez geçiş yapacak. Aynı zamanda mühendisler, elektromanyetik alan sızıntılarını ölçerek sistemin sürücüler ve çevre için tamamen güvenli olduğunu doğrulayacak.

Gelecekteki testlerde güç çıkışının büyük ticari araçlar için 150 kilovata kadar çıkarılması ve araçların yüksek otoyol hızlarında ilerlerken de şarj alıp alamayacağı incelenecek.

Dayanıklılık ve güvenlik testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Honda ve ortakları, 1 Nisan 2027'de başlayacak olan 2027 mali yılında projeyi otoyola taşıyacak. Doğu Japonya Otoyolu Şirketi (NEXCO East) ortaklığıyla Chiba kentindeki E14 Tateyama Otoyolu'nun 300 metrelik bir kesiminde halka açık testler başlatılacak. Sistemin yaygın olarak kullanıma sunulması ise kurulum maliyetleri ve uzun vadeli bakım hesaplamalarının ardından değerlendirilecek.

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