Windows Eskisi Kadar Kolay Etkinleştirilemeyecek

Microsoft, sessiz sedasız bir şekilde Windows ve Office aktivasyonu için kullanılan bir yöntemi kaldırmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, sessiz sedasız köklü bir değişikliğe imza attı. Yıllardır kullanılan telefonla Windows ve Office aktivasyonu artık kaldırıldı. Şirket, kullanıcıları tamamen çevrim içi aktivasyon ve Microsoft hesabı zorunluluğuna yönlendirmiş durumda.

Daha önce Microsoft’u arayarak lisans doğrulaması yapılabilen telefon aktivasyonu, artık otomatik bir mesajla sona eriyor. Aramayı yapan kullanıcıya, “ürün aktivasyonu artık çevrim içi” denilerek zorunlu bir şekilde Microsoft hesabı zorunluluğuna yönlendiriliyor.

Artık telefon ile Windows ve Office aktivasyonu yapılamıyor

İşin ilginç yanı ise Microsoft’un destek sayfalarında telefonla aktivasyon hâlâ geçerli bir yöntemmiş gibi listelenmesi. Bu durum özellikle Windows 7 gibi eski işletim sistemlerini kullanan ve internetsiz aktivasyon bekleyen kullanıcılar için büyük bir sorun.

Bu durum, yalnızca eski sistem kullanıcılarını değil, Windows 11’de bile hesap zorunluluğundan rahatsız olan pek çok kişi için üzücü bir haber. Artık çevrim içi olmadan hiçbir şeyi halletmenin mümkün olmadığı bu dönemin yeni üyesi de Windows oldu diyebiliriz...

Windows

