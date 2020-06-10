Geçen ay yayınlanan ve birçok hatayı beraberinde getiren 2004 isimli büyük sürüm haricinde, bu güncelleme dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından beri yayınlanan üçüncü güncelleme diyebiliriz. Karantina sürecinde ortaya çıkan sorunlar ve güvenlik açıkları da hâliyle evlerinden çalışmak zorunda kalan güvenlik ekibi üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş durumda.
Kullanıcılar tarafından bildirilen ve sistemde ortaya çıkan 129 açıktan 11’i kritik, 118’iyse önemli olarak sınıflandırılıyor. Microsoft tarafından bugün yayınlanan bilgilendirme yazısında mevcut 129 güvenlik açığının hepsinin kapatıldığı ve kötü niyetli saldırganların sisteme zarar verme ihtimaline karşın bu açıklara ait detayların saklı tutulduğu bilgisi de kullanıcılarla paylaşıldı.
Keşfedilen başlıca açıklar:
- Server Message Block 3.1.1 açığı
- VBScript motorunu etkileyen kritik hatalar
- Saldırganların kişisel bilgisayarınıza kolaylıkla erişmesini sağlayan sistem açığı
- Microsoft Edge tarayıcısında bulunan önemli güvenlik açıkları
- Microsoft Office’te keşfedilen açıklar ve hatalar
- Bilgisayara uzaktan erişilmesine sebep olan sistem açığı
Cihazlarınıza saldırganlar tarafından uzaktan erişim imkânı sunan açıkların da bulunduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, kendinizi zararlı yazılımlara ve kötü niyetli kişilere karşı korumanız adına güncellemeyi ilk fırsatta indirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Mevcut en yeni güncellememelere ulaşmak için bilgisayarınızda bulunan 'Ayarlar' kısmından 'Güncelleştirme ve Güvenlik' sekmesine gidebilirsiniz.
Kişisel bilgisayarınızda fark ettiğiniz hatalar ve açıklar var mı? Varsa bugün yayınlanan Windows güvenlik güncellemesini yüklemeyi ve güncelleme sonrası karşılaştığınız hataları bizimle paylaşmayı unutmayın.