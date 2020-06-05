Microsoft Flight Simulator'den Yeni Ekran Görüntüleri

Microsoft, havacılık tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği yeni Flight Simulator'den yeni ekran görüntüleri yayınladı. Yayınladığı görüntülerde büyük bulut kütlelerini ve gece uçuşlarının nasıl görüneceğini gösteren Microsoft, sanal kaptan pilotları memnun edecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un uzun soluklu simülasyon oyunu projelerinden bir tanesi olan "Flight Simulator", yeni yapımıyla simülatör meraklılarını fazlasıyla heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi Microsoft bir kez daha, yeni Flight Simulator'den görüntüler paylaştı ve heyecanı daha da artırdı.

Microsoft, geçtiğimiz dönemlerde yayınladığı ekran görüntülerinde daha çok yeryüzü dokularına ve simülasyonun genel grafik kalitesine değinmişti. Ancak bu kez, tüm havacılık tutkunlarını kendine hayran bırakacak görüntüler paylaşan Microsoft, Flight Simulator'deki bulut kütlelerinin ve uçuşlarını gece yapacak olan sanal pilotların nelerle karşılaşacağını gözler önüne seriyor.

Microsoft Flight Simulator, bu kez gümbür gümbür geliyor

Microsoft, geçtiğimiz yıllarda da çeşitli Flight Simulator sürümleriyle havacılık tutkunlarının karşısına çıktı. Ancak simülasyonun eski sürümleri, havacıları yeteri kadar tatmin etmemişti. Hatta sanal kaptanlar, Flight Simulator'ü her anlamda daha iyi hale getirebilmek için üçüncü taraf geliştiricilerin ek paketlerini satın alıyorlar ve tonla para harcıyorlardı. Ancak Flight Simulator'ün yeni sürümü, hiçbir ek pakete gerek bırakmayacak gibi görünüyor.

Pek çok havacılık tutkununun favorisi, hiç şüphesiz gece uçuşları. Çünkü özellikle de iniş ve kalkış sırasında görebileceğiniz şehir manzaraları, insanı pilot olmak için hafiften gaza getirmiyor değil. Microsoft da sanal pilotların gece uçuşlarını ne kadar sevdiğinin farkında olarak iddialı bir çalışma yapmış ve gecenin karanlığındaki yeryüzü dokuları, hiçbir Flight Simulator'de olmadığı kadar iyi görünüyor.

Microsoft, önümüzdeki dönemlerde piyasaya süreceği Microsoft Flight Simulator ile havacılık tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Aslına bakacak olursak Microsoft'un yeni Flight Simulator'den paylaştığı ekran görüntüleri de bunun bir göstergesi.

Microsoft, tek başına yapılacak uçuşların yanı sıra çevrimiçi uçuşlara da imkan sağlayacak. Havacılık tutkunları, bu simülasyon oyununda genel sunuculara girebilecekleri gibi sadece arkadaşlarıyla oluşturacakları sunucularda da eğlenceli bir uçuş deneyimi yaşayabilecekler. Ayrıca dileyenler, kuracakları lobilerde kendi havacılık kurallarını oluşturabilecekler. Tüm bu özelliklere sahip olacak Flight Simulator, 2020 yılı içinde piyasaya sürülecek.