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Bu Kadarına Pes! Hackerlar Kan Bankalarındaki -30 Derecelik Dolapları 110 Dereceye Ayarlamaya Çalıştı!

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Hackerlar bu kez de kan bankalarının soğutma sistemlerine sızıp kan stoklarını bozmaya çalıştı.

Bu Kadarına Pes! Hackerlar Kan Bankalarındaki -30 Derecelik Dolapları 110 Dereceye Ayarlamaya Çalıştı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Geçtiğimiz haftalarda süpermarket buzdolaplarına sızan hackerlar, bu kez Fransa’daki kan bankalarına yöneldi. Fransa Ulusal Kan Kurumuna (EFS) ait üç merkezde, kan ve plazma ürünlerinin saklandığı dolapların dondurma ve sıcaklık ayarlarıyla oynadılar. Üstelik -30 derecede kalması gereken sistemleri 110 dereceye ayarlamaya çalıştılar. Bu kez hastalara ulaşmayı bekleyen kana göz dikmişlerdi.

Neyse ki altyapıdaki gelişmiş uyarı sistemleri, bu girişimin zamanında fark edilmesini sağladı. Sıcaklık eşiklerindeki olağan dışı değişimi gören teknisyenler, vakit kaybetmeden dolapların fişini çekti. Ardından binlerce hastanın tedavisinde kullanılacak stokları, internete bağlı olmayan güvenli yedek depolara taşıdılar.

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Bu Kadarına Pes! Hackerlar Kan Bankalarındaki -30 Derecelik Dolapları 110 Dereceye Ayarlamaya Çalıştı!
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Önce marketlerin buzdolaplarıyla uğraştılar

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Aslında Avrupa haftalardır benzer saldırılarla uğraşıyor. Daha önce Belçika, İtalya, İngiltere ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 11’den fazla ülkede süpermarket zincirlerinin buzdolaplarına sızılmıştı.

Dolapların sıcaklığı uzaktan 50 dereceye kadar yükseltilmiş, milyonlarca euroluk gıda bozulmuştu. Süpermarket zincirlerini bünyesinde bulunduran perakende şirketi Ahold Delhaize de bu saldırılar yüzünden uğrayacağı kaybın 250 milyon euroyu bulabileceğini açıklamıştı. Dikkatinizi çekerim; yalnızca bir perakende şirketinin hesabı bu.

Kan bankalarında ise bozulanın yerine yenisini koymak öyle kolay değil. Söz konusu stoklar, hastaların tedavisi için ayrılmış kan ve plazma ürünleri.

Peki, bunu kim yapıyor?

Siber güvenlik uzmanları, saldırganların izini bulmak için “honeypot” denen dijital tuzaklar kuruyor. Bazı araştırmacılar saldırıların eş zamanlı ve planlı yürütüldüğünü söylüyor. Yani rastgele seçilmiş birkaç dolapla uğraşan birilerinden söz etmiyorlar; hedef listeleri hazırlayan bir grup üzerinde duruyorlar.

Kim oldukları konusunda henüz kesin bir cevap yok. Noname057 gibi Rus hacker grupları saldırıları üstleniyor ama uzmanlar başka ihtimalleri de değerlendiriyor. İran destekli aktörler, devlet destekli siber ekipler, hatta teknik becerileri gelişmiş ve örgütlü hareket eden gençler de bunlar arasında.

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