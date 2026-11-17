Hepsiburada Premium kapsamındaki ücretsiz HBO Max üyeliği artık geçerli olmayacak.

Hepsiburada ile HBO Max arasındaki iş birliğinin sonlanmasının ardından, Hepsiburada Premium paketine dâhil olan ücretsiz dijital yayın aboneliği kaldırılıyor.

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Şirket tarafından üyelere gönderilen bilgilendirme mesajıyla duyurulan bu değişiklik, 16 Aralık 2026 tarihi itibarıyla tüm kullanıcılar için resmen yürürlüğe girecek.

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Mevcut premium ayrıcalıkları ve abonelik ücreti korunacak

HBO Max hediyesinin paketten çıkarılması, Hepsiburada Premium'un diğer kampanya ve hizmetlerini etkilemeyecek. Şirket, aylık abonelik ücretinde herhangi bir artışa gidilmeyeceğini ve mevcut tüm ayrıcalıkların sunulmaya devam edeceğini bildirdi.

Yapılan resmî açıklamaya göre Hepsiburada Premium kapsamında sunulan ücretsiz HBO Max erişimi 16 Aralık 2026 tarihinde otomatik olarak sonlandırılacak. Hâlihazırda aktif bir üyeliği bulunan kullanıcılar, bu tarihe kadar platformdaki dizi ve film içeriklerini izlemeye devam edebilecek. Henüz hesabını etkinleştirmeyen Premium üyeleri için ise kod kullanım süresi 16 Kasım 2026 saat 23.59 itibarıyla tamamlandı ve yeni aktivasyon işlemleri kapatıldı. Erişimin sonlanacağı 16 Aralık tarihinde kullanıcılara herhangi bir ek ücret yansıtılmayacak ve otomatik abonelik yenilemesi yapılmayacak.