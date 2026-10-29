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Chrome'a Yeni Özellik Geldi: Gmail'deki Bilgiler Formlara Aktarılacak

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Google, Chrome tarayıcısının otomatik doldurma özelliğini geliştirerek Gmail'deki bilgileri de kullanmasını sağlıyor.

Chrome'a Yeni Özellik Geldi: Gmail'deki Bilgiler Formlara Aktarılacak
Deniz Şen Deniz Şen /

Google, Chrome'un otomatik form doldurma özelliğine yeni bir yetenek ekledi.

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Güncellemeyle birlikte tarayıcı, kullanıcıların Gmail hesaplarındaki bilgileri kullanarak çevrim içi formları doldurmasına yardımcı oluyor.

İçerikten Görseller

Chrome'a Yeni Özellik Geldi: Gmail'deki Bilgiler Formlara Aktarılacak
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Chrome, Gmail'deki bilgileri kullanabilecek.

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Chrome'un geliştirilmiş otomatik doldurma özelliği, Gmail'deki e-postalardan sipariş numaraları, kargo takip kodları ve uçuş rezervasyonu bilgileri gibi ayrıntıları bulabiliyor. Böylece kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için e-postalarını tek tek açmasına gerek kalmıyor.

Kullanıcılar çevrim içi bir formu doldururken Chrome'un sunduğu öneriler arasından ilgili bilgileri seçebiliyor. Gemini tarafından sunulan öneriler, form işlemlerini daha hızlı tamamlamayı amaçlıyor.

Google, yeni özelliği ilk aşamada ABD'deki kullanıcılara sunuyor. Masaüstü, Android ve iOS platformlarında kullanılabilen özellik için Chrome'da Gemini ve Personal Intelligence desteğinin etkin olması gerekiyor.

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