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YouTube'un Abone Sayısı ve Reklam Gelirleri Açıklandı: Yeni Rekor!

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YouTube Premium ve YouTube Music'in toplam abone sayısı 150 milyonu geçti. Google, ücretli abonelik hizmetlerinin yanı sıra YouTube'un reklam gelirlerine ilişkin güncel verileri de paylaştı.

YouTube'un Abone Sayısı ve Reklam Gelirleri Açıklandı: Yeni Rekor!
Deniz Şen Deniz Şen /

Google'ın çatı şirketi Alphabet, YouTube'un ücretli abonelik hizmetlerine ilişkin yeni verileri açıkladı.

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YouTube Premium ve YouTube Music'in toplam abone sayısı, dünya genelinde 150 milyonun üzerine çıktı.

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YouTube'un Abone Sayısı ve Reklam Gelirleri Açıklandı: Yeni Rekor!
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Aboneliklerde yüzde 20 artış

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YouTube Premium ve YouTube Music'in toplam abone sayısı 150 milyonu aşarak yeni bir seviyeye ulaştı. Alphabet CEO'su Sundar Pichai tarafından açıklanan verilere göre, iki hizmetin toplam abone sayısı Mart 2025'te 125 milyon seviyesindeydi. Böylece toplam sayı yaklaşık 19 ayda 25 milyon arttı.

Açıklanan 150 milyonluk toplam, ücretsiz deneme sürecindeki kullanıcıları da kapsıyor. Bu nedenle rakam, yalnızca ücretli abonelerin sayısını göstermiyor. Google ayrıca YouTube Premium ve YouTube Music'in ayrı ayrı kaç aboneye sahip olduğunu açıklamadı.

YouTube'un reklam gelirleri de arttı

YouTube, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 11,2 milyar dolar reklam geliri elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 10,3 milyar dolar olan gelir, yıllık bazda yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi. Şirketin açıklaması, abonelik hizmetlerinin de platformun büyümesinde önemli bir yer tuttuğunu ortaya koyuyor.

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