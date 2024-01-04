Microsoft, 2024 yılında yapay zekâ odaklı yeteneklere sahip bilgisayarları yaygınlaştırmayı planlıyor. Teknoloji devi, klavyelere Copilot tuşu ekleyeceğini açıkladı.

Microsoft, 2024 yılının "Yapay zekâ bilgisayarlarının yılı" olmasını istiyor. Bu amacına ulaşmak için de bazı önemli atılımlar yapmaya hazırlanıyor. Bu atılımlardan biri de dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için kullanılan klavyelere yeni bir tuş eklemek olacak. Yeni klavyelerde Microsoft'un yapay zekâ aracı Copilot'u hızlıca kullanabilmeyi sağlayacak özel bir tuş bulunacak.

Tek tuşla yapay zekâ erişimi

Copilot tuşu, Windows cihazlarda son 30 yılda gördüğümüz en önemli değişikliklerden biri olacak. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Microsoft Başkan Yardımcısı ve Tüketici Pazarlama Yöneticisi Yusuf Mehdi, "Yaklaşık 30 yıl önce, masaüstü bilgisayarlar için insanların Windows ile etkileşime girebilmesini sağlayacak Windows tuşunu tanıtmıştık. Bunu da Windows yolculuğumuzda Copilot, bilgisayarda yapay zekâ dönemine girişi sağlayan bir başka değişim anı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tuşun gelişi ile birlikte klavyenin üzerindeki tuşlar değişmeyecek, onun yerine menü tuşunun yerine Copilot tuşu klavyede bulunacak. Tam boy klavyelerde sağ tarafta altta yer alan bu tuşu Microsoft, 2019 yılında da Office tuşuyla değiştirmişti. Bu tuşa basıldığı anda Windows 11'in ChatGPT benzeri büyük dil modeli yapay zekâsı Copilot ile etkileşime geçebilecekler.

Copilot yoksa Windows arama var

Copilot'un kullanılamadığı ülkelerde ise bu tuşa basıldığında Windows Arama açılacak. Copilot tuşu ilk aşamada başlangıç tuşu gibi kombolarda ya da kısayollarda kullanılamayacak. Microsoft'un bu konudaki planları şu an için bilinmiyor.

Henüz hangi üreticilerin Copilot tuşuna klavyelerinde yer vereceği bilinmiyor. Bu konudaki açıklamaların, önümüzdeki günlerde yapılacak olan CES 2024'te açıklanacak. Mehdi, yaptığı açıklamada Copilot tuşunun yeni Windows 11 bilgisayarlarda yer alacağını ve bu klavyelerin baharda piyasaya çıkacağını söyledi. Ayrıca yeni Surface cihazlarda da bu tuşun yer alacağını doğrulamış oldu.