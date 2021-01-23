Windows Terminal Ayarlar Menüsünün Arayüz Tasarımı Değişiyor

Microsoft, yaklaşık iki yıl önce kullanıma sunduğu Windows Terminal'i geliştirmeye devam ediyor. Şirket, gelecek yeni bir güncelleme ile 'Ayarlar' menüsünü yeni bir arayüz tasarımı ile kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Microsoft, 2019 yılının başlarında Windows 10 için duyurduğu Windows Terminal'i tanıtmıştı. Bu yeni komut satırı uygulaması, kullanıma sunulduğu günden bu güne pek çok güncelleme ile çeşitli geliştirmeler aldı.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek üzere komut satırı uygulamasının arayüz tasarımında da sık sık geliştirmelere giden Microsoft, bu kez Windows Terminal'de bulunan 'Ayarlar' menüsünü daha işlevsel hale getirecek yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor.

Yeni arayüz, Windows 10'un Ayarlar menüsünü anımsatıyor:

Yakında gelmesi beklenen güncelleme ile kullanıcıların deneyimine sunulacak yeni arayüz, 'Ayarlar' menüsünün yeni bir sekme olarak açılmasına olanak sağlayacak. Bu yeni arayüz ile birlikte Windows Terminal özelleştirmelerinin çok daha pratik bir şekilde yapılması sağlanmış olacak. Kullanıcılar, Terminal özelleştirmeleri için JSON dosyası üzerinden komut vermeye gerek görmeden alışıldık bir Windows menüsü görünümü ile kolayca değişiklik yapabilecekler.

Gelecek olan yeni arayüzü kullanmayıp klasik yoldan çalışmaya devam etmek isteyenler için arayüzü aktif etmeme seçeneği de her zaman mevcut olacak. Kullanıcılar dilerlerse JSON dosyası kullanarak işlem yapmaya devam edebilecek.

Tema ve görünüm ayarları, menüden kolayca düzenlenebilecek:

Yeni arayüze dair ilk detaylar Windows Terminal program yöneticisi olan Kayla Cinnamon tarafından Twitter üzerinden kısa bir video ile paylaşıldı. Yeni arayüzün yakında kullanıma sunulması bekleniyor. Windows Terminal'in yeni 'Ayarlar' arayüzü ve tüm yenilikleri için buraya tıklayarak şirketin GitHub sayfasını takip edebilirsiniz.