Windows XP’yi Unutulmaz Yapan 5 Özellik

Efsane işletim sistemi Windows XP'nin o açılış sesini, piksel piksel logosunu, mavi ve yeşili buluşturduğu arayüzünü hangimiz özlemedik ki... Bunları özleyenlerin içindeki en büyük tutku ise Windows XP ile yapabildiklerimizdi.

Artık hem bilgisayarlar hem de akıllı telefonlar gitgide birbirlerine benzeyen işletim sistemlerine sahip olmaya başladılar. Bu durum elbette işletim sistemlerini daha kullanılabilir ve modern görünümlü hale getiriyor, ancak efsanelerin yeri her zaman ayrı oluyor. Bu efsanelerden biri de tahmin edebileceğiniz üzere Windows XP.

İlk çıktığında piyasaya bomba gibi giren, yaklaşık 6 sene önce desteği kesilen Windows XP, ülkemizde hala bazı kişiler tarafından tercih edilen bir işletim sistemi. Biz de sizler için efsane Windows XP işletim sistemini unutulmaz yapan özellikleri listeledik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu özelliklere birlikte göz atalım.

Windows XP’yi en sevilen Windows yapan özellikleri:

Arayüz,

Özel temalar ve unutulmaz duvar kağıdı,

Service Pack 2 ve güvenlik geliştirmesi,

Internet Explorer 6

Gelişmiş multimedya,

Arayüz:

Belki bugün göze tuhaf geliyor ama o yıllarda böylesine renkli, animasyonlı bir bilgisayar ekranına bakmak paha biçilemezdi. O zamana kadar piyasaya sürülen Windows işletim sistemi sürümlerinden daha detaylı, daha güzel ve çok daha çeşitli bir arayüze sahipti.

Explorer (İnternet olan değil) gibi halihazırda var olan bazı araçlar da yenilenmişti. Görev pencereleri, küçük resimler gibi yeni özelliklerin yanı sıra dosyaları aramak ve bulmak daha kolay hale gelmişti. Yenilenmiş tasarım ve var olan araçlara eklenen yeni özellikler, Windows XP’nin hep akıllarda kalacak bir işletim sistemi olmasında büyük rol oynadı.

Özel temalar ve unutulmaz duvar kağıdı:

Elbette Windows XP denince akla ilk gelen şeyi bu listeye eklemesek olmazdı. Fotoğrafçı Charles O’Rear (yukarıda) tarafından 1996'da, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çekilen o fotoğraf, bir zamanlar bilgisayar deyince aklımıza gelen ilk şeydi.

Windows 95 ile birlikte gelen Başlat menüsü, Windows XP işletim sisteminde çok daha detaylı, kullanışlı ve renkli hale getirildi. Yeşil başlat butonu, mavi görev çubuğu ve daha detaylı hale getirilen başlat menüsü, Windows XP’nin modern görünümüne yardımcı oldu. Bunun yanı sıra arayüz, Windows XP ile gelen temalar sayesinde değiştirilebiliyordu. Bu da Windows XP’nin çok daha çeşitli görünümlere sahip olmasını sağlıyordu.

Service Pack 2 ve güvenlik geliştirmesi:

Windows XP çıktığı yıllarda kötü amaçlı yazılımlar (Malware) ve casus yazılımlar (Spyware) fazlasıyla problemli olmaya başlamıştı. Code Red, Nimda, SQL Slammer ve Blaster ismi verilen virüsler, o zamanlar öylesine fazla probleme yol açıyorlardı ki haberlere konu oldular. Bill Gates, bu tür virüslerin daha fazla soruna yol açmaması için kodlamaları durdurdu ve ekibine güvenlik için çalışmalar yaptırmaya karar verdi.

Bunun sonucunda Windows Güvenlik Duvarı’nın varsayılan olarak çalışmasını sağlayan yeni sürümünü, ağ üzerinde yeni korumaları ve yürütme korumalarını içeren Service Pack 2’yi Windows için indirilebilir hale getirdi. Bu güvenlik geliştirmelerinden sonra Windows kötü amaçlı yazılımlara karşı güvenlik anlamında fazlasıyla etkili olmaya başladı. Bir süre sonra ise Service Pack 3 piyasaya sürüldü.

Internet Explorer 6:

Yılların eskitemediği internet tarayıcısı Internet Explorer 6. Yanlış anlaşılmasın, yıllara gerek kalmadan zaten eskimiş olan ancak efsaneliğini hiç kaybetmeyen Internet Explorer 6, Windows XP’nin varsayılan internet tarayıcısı olarak yayınlandı. Sunduğu oldukça düşük güvenliği ve yavaşlığı nedeniyle pek de iyi bir deneyim yaşatmayan Internet Explorer 6, yine de kendi zamanına göre oldukça iyi özellikler barındırıyordu.

Gelişmiş multimedya:

2001 yılı, iPod ve onun gibi MP3 oynatıcılarının henüz yeni zamanlarıydı, dolayısıyla pek de yaygın değillerdi. Microsoft, bu fırsattan yararlandı ve MP3 desteği de sunan Media Player programını Windows XP ile piyasaya sürdü. Bu sayede kullanıcılar bilgisayarlarında olan müzikleri dinleyebilecek, kendilerine özel müzik kütüphanesi oluşturup bunları düzenleyebilecek imkana sahip oldu.

Windows XP ile gelen bir başka özellik ise CD yazma yazılımıydı. İlk kez bir Windows işletim sisteminde bir CD yazma hizmeti bulunuyordu. Bunun yanı sıra Windows XP’de otomatik oynatma özelliği de tanıtılmıştı. Bu özellik, bilgisayarınıza herhangi bir disk taktığınızda veya bir cihazı bağladığınızda otomatik olarak müzik, video ya da uygulamayı açıyordu. Bu ilk başlarda iyi bir özellik olarak nitelendirilse de zamanla bu özelliğin fazlasıyla büyük bir güvenlik açığına sebep olduğu anlaşıldı ve Microsoft bu özelliği kısıtladı.

Windows XP işletim sistemini unutulmaz yapan özellikleri bir araya getirdiğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizlerin de Windows XP kullandığı zamanlarda unutamadığı ya da ilginizi çeken özellikler varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu gibi içeriklerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.