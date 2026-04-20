Dünyanın en prestijli dergilerinden olan Wired, Türkiye'de faaliyetlerine başlıyor. İşte ilk bilgiler.

1990’lı yıllarda kurulan Wired; teknoloji, bilim, ekonomi, popüler kültür gibi konularda faaliyet gösteren ve dünyanın en önde gelen dergilerinden biri konumundaydı. Şimdi ise bu dergiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Wired’ın resmen Türkiye’ye giriş yaptığı duyuruldu.

Aslında Wired’ın Türkiye’ye geleceği geçtiğimiz yılın kasım ayında açıklanmıştı. Ancak tarihi ve diğer detayları konusunda o günden beri pek bilgi yoktu. CHIP’ten tanıdığımız Teknoloji Gazetecisi Mahmut Karslıoğlu, LinkedIn üzerinden bir paylaşım yaparak haberi verdi.

Wired, hem basılı hem de dijital olarak Türkiye’de faaliyetlerine başlıyor

Karslıoğlu, yaptığı açıklamada Wired’ın artık Türkiye’de olduğunu, hem basılı hem de dijital olarak Türkiye’de faaliyetlerine başladığını açıkladı. Kendisinin Wired’da Türkiye Dijital Direktörü olarak görev yapacağını da sözlerine ekledi. Prestijli derginin yayına başlayacağı tam tarih belli değil ancak çok yakında olacağını düşünebiliriz.

Daha önce paylaşılan bilgilerde Condé Nast lisansı altında yayınlanacağı ve Turkuvaz Medya tarafından hayata geçirileceği belirtilmişti. Biz de Webtekno olarak Wired’a Türkiye’deki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

