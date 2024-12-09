Wix ve Pantone, 2025'in rengi Mocha Mousse ile yeni bir web tasarım kapsülü tanıttı. Bu yeni kapsül, web sitelerinde trend olacak.

Wix ve Pantone yeni ve özel bir web kapsülü tanıttı. Haliyle, gelecek yıl birçok web sitesinin çikolata tonunda olmasını bekliyoruz.

Wix Studio ve Pantone, web geliştiricilerinin projelerinde renk trendlerine uyum sağlamalarına yardımcı olacak yeni bir web kapsülünü duyurdu. Yeni kapsül içerik, stil ve yazı tipleri gibi web tasarım ögelerinin yanı sıra butonlar, sliderlar gibi interaktif özellikler de içeriyor.

2025 yılının rengi

Wix, geçen hafta Pantone ile iş birliği yaparak "2025 Yılının Rengi" web kapsülünü oluşturduğunu açıkladı. Kapsül ise altı seçilmiş duyarlı şablonla birlikte geliyor ve hepsi PANTONE 17-1230 Mocha Mousse tonunda, yani kafe latte renginde.

Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, bu rengi modern hayatın taleplerine uyum ve denge getiren topraksı ve rafine bir kahverengi ton olarak tanımlıyor. Pressman, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse'un sessiz bir zarafet yaydığını ve mütevazı bir klasik renge sahip olduğunu belirtti. Yeni kapsül web tasarımcılarına projelerinde renk trendlerine ayak uydurma imkanı sunacak. Geliştiriciler, bunu kullanarak projelerini daha etkileyici hale getirebilecek ve trendi yakalayabilecekler.