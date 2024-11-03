Wiz, Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini reddetmesinin ardındaki nedenleri ve geleceğe yönelik stratejik hedeflerini açıkladı.

Wiz, bulut güvenliği sektöründeki büyük fırsatları göz önünde bulundurarak Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini geri çevirdi.

Şirketin CEO'su Assaf Rappaport, bu kararın alınmasının oldukça zor olduğunu ancak uzun vadeli hedefleri açısından da mantıklı bir adım olduğunu vurguladı.

Google'ın teklifine neden hayır dedi?

Rappaport, Wiz’in potansiyelinin 100 milyar dolarlık bir pazar fırsatına dayandığını ifade etti. Teklifi reddettikleri dönemde şirketin özel değerinin 12 milyar dolar civarında olduğunu belirten CEO, başka teklifler de aldıklarını, fakat hiçbirinin Google’ınki kadar yüksek olmadığını dile getirdi.

Rappaport, şirketin stratejik hedeflerinin bulut güvenliği alanındaki liderliğini pekiştirmek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak üzerine kurulu olduğunu belirtti. Bu nedenle kısa vadeli kazançların ötesine geçerek uzun vadede daha büyük bir başarı elde etme amacıyla bu kararı aldıklarını vurguladı.