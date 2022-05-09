Dünya çapında büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan Wordle oyunu, kullanıcılar tarafından 'fetüs' kelimesinin kaldırılmasıyla tepki topladı. Geçtiğimiz aylarda uygulamayı satın alan The New York Times, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mobil oyunlar günümüzde oldukça popüler bir hale geldi. Özellikle de kelime oyunları, bu konuda oldukça başarılı bir iş ortaya koyuyor. Hem oynarken strese girmiyoruz hem de yeni kelimeler öğrenebiliyoruz.

Josh Wardle tarafından geliştirilen Wordle adlı kelime oyunu da uzun bir süredir popülerliğini koruyor. Ancak geçtiğimiz aylarda The New York Times tarafından satın alınan oyundan kaldırılan bir cevap, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Fetüs kelimesi Wordle'dan kaldırıldı

The New York Times, oyunu satın aldıktan sonra bazı cevapların değiştirildiğine yönelik eleştiriler almaya başladı. Times’ı eleştirilerin hedefi haline getiren Fetüs kelimesinin cevaplardan kaldırılması oldu. Çok sayıda kullanıcı, oyundaki güncellemenin ardından kelimenin kaldırıldığını fark etti. Ancak güncellemenmemiş oyunlarda ‘fetüs’ kelimesi hala yer alıyordu.

Times konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu durumun mümkün olmadığını, cevapların aylar öncesinden sisteme programlanmış olduğunu söyledi. Bununla birlikte, orijinal yanıtın sisteme geçen yıl yüklendiğini ve çıkan haberlerle ilgili eski yanıtların hala görülebileceği belirtildi. Bazı kullanıcılardan kaldırılmış olan sözcük veya sözcüklerle ilgili yeni bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını belirten Times, yakında tüm kullanıcılar erişimdeki sözcüklerin aynı olacağını bildirdi.

Çok sayıda kullanıcı, ‘fetüs’ kelimesinin kaldırılmasını yaşanan bazı olaylara bağladı

ABD’de kürtajın yasallaştırılması bir süredir halk arasında tartışmalara sebep olan bir konu. Bazı kesimler bunun bir hak olduğunu savunurken, bazıları ise kürtajın bir hak olamayacağını ve bunun ‘cinayet’ olduğunu savunuyor. Wordle oyunundan ‘fetüs’ kelimesinin kaldırılmasının sebebinin de bu tartışmalar olabileceği ileri sürüldü.

Times, bu yılın başlarında küfürlü ve argo sayılabilecek birkaç kelimeyi oyunun içinden çıkartmıştı. Ancak gündemdeki karışıklıklar ve tartışmalar göz önüne alındığında ‘fetüs’ kelimesinin çıkartılması tartışmaların daha çok alevlenmesine sebep oldu. Times’ın fetüs kelimesini kullanmadan konuyla ilgili yaptığı açıklamalar da akıllarda soru işaretleri bıraktı.