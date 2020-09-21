Wuhan’daki Diskolardan, Sinir Bozan 'Maskesiz' Fotoğraflar

Koronavirüsün sıfır noktası olarak kabul edilen Wuhan'daki disko barlarda geçtiğimiz hafta sonu çekilen fotoğraflar, şehrin koronavirüsü tamamen gerisinde bıraktığını ve 'eğlenceli' yaşamına devam ettiğini ortaya koyuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin’in Wuhan kentinde hayat, normal seyrine dönmüş gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta sonu Wuhan’daki disko barlarda çekilen fotoğraflar, şehirde pandemiyle ilgili herhangi bir korku kalmadığı izlenimi uyandırdı.

18 Eylül Cuma tarihli fotoğraflarda Wuhanlı gençlerin, pandemi tamamen sona ermişçesine disko barda eğlendiği, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlere ise bazı istisnalar hariç uymadığı görülüyor. Salgının başlangıç noktasında tedbirlerin bu denli göz ardı ediliyor olması, Türkiye gibi salgını hala yoğun bir şekilde yaşayan ülkelerdeki kişilerin tepkisine yol açıyor.

Çinli yetkililer, geçtiğimiz haziran ayında şehirdeki 9.9 milyon sakini COVID-19’a sokmuş ve Wuhan’ın virüsten tamamen temizlendiğini açıklamışlardı. Hatta Wuhan’da, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana şehir içi bulaşma kaynaklı herhangi bir koronavirüs vakası da açıklanmadı. Çin’e göre Wuhan’ın salgının başlangıç noktası halindeyken en güvenli şehir haline gelmesinin nedeni, 76 günlük karantina uygulamasıyla şehirin adeta yeniden başlatılması.

Geçtiğimiz ağustos ayında da yine Wuhan’da bir havuz partisi düzenlenmiş ve söz konusu partiye ait fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Çin, bir kez daha koronavirüsün yayılmasına karşı yeterli önlem almadığı için eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.