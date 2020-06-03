Çin yönetimi, koronavirüs salgınında ikinci dalganın ortaya çıkması endişesiyle Wuhan’da iki hafta önce yaygın bir şekilde koronavirüs testi yapmaya başlamıştı. İki haftada 10 milyon kişiyi koronavirüs testinden geçiren Çin, Wuhan’ı en güvenli şehir ilan etti.

Çin’in önemli şehirlerinden olan Wuhan’ın ismi, koronavirüs salgının başladığı yer olması dolayısı ile tüm dünyada sıkça anılır hale geldi. Çin yönetimi, koronavirüsün sıfır noktası olan Wuhan’ın artık küresel pandemi konusunda en güvenli şehir olduğunu duyurdu.

Çin yönetimi, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının ortaya çıkmasından endişe ederek Wuhan’da yaygın bir şekilde koronavirüs testi yapılmasına karar vermişti. Alınan kararın ardından 14 Mayıs’la 1 Haziran arasında 11 milyon nüfuslu Wuhan’da 9.9 milyon insan koronavirüs testinden geçirildi.

Günde yarım milyon testin yapıldığı Wuhan’da uzun bir süre karantinada yaşamak zorunda kalan Wuhan halkı, test olmak için şehrin farklı noktalarına kurulan test çadırlarının önünde uzun kuyruklar oluşturarak nükleik asit numunesi verdi.

Toplam 127 milyon dolara mal olan test süreciyle ilgili basın toplantısı düzenleyen yetkililer, koronavirüse yakalanmış olmalarına rağmen semptomları göstermeyen 300 kişi saptadıklarını açıkladı. Çin’de semptomları göstermeyen vakalar kesinleşmiş koronavirüs vakası olarak kabul edilmediği için yetkililer şehirde hiç koronavirüs vakası olmadığını belirttiler.

Basın toplantısında konuşan Huazhong Bilim Teknoloji Üniversitesi’nden halk sağlığı uzmanı Lu Zuxun, belirtileri göstermediği halde koronavirüs taşıyan insanların, virüsü başka insanlara bulaştırmadığını söyledi.

Basın açıklamasında konuşan bir diğer yetkili olan Ulusal Hastalık Kontrol Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Feng Zijian ise uygulanan testler sonucu ortaya çıkan sayıların Wuhan’ın artık en güvenli şehir olduğunu gösterdiğini söyledi.