Twitter, tarayıcıdan tweet görüntüleme için giriş yapma zorunluluğu getiren kısıtlamasını kaldırdı. Elon Musk'ın "geçici" olarak nitelendirdiği bu zorunluluk, 30 Haziran günü gelmişti.

Elon Musk yönetimindeki Twitter, son zamanlarda kullanıcıları olumsuz etkileyen kısıtlamalarla gündemdeydi. Platform, ay başında kullanıcıların bir günde görüntüleyebildiği tweet’lere sınırlama getirmişti. Ondan bir gün önce ise kullanıcıların platforma giriş yapmadan tarayıcıdan tweet görüntülemesi engellenmişti.

İşte bu tepki çeken ikinci kısıtlamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Twitter, giriş yapma zorunluluğunu günler sonra sessiz sedasız kaldırma kararı aldı.

Artık tweet’leri görüntülemek için Twitter’a giriş yapmak zorunlu değil

Giriş yapmadan tweet'leri görüntülemek tekrar mümkün.

Öncelikle bu kısıtlamayı biraz açalım. 30 Haziran günü Twitter, kullanıcıların platforma giriş yapmadan tweet’leri görüntülemesini engelledi. Yani bir tweet’i görüntülemek istendiğinde kullanıcıdan giriş yapması isteniyordu. Eğer bir hesabı yoksa da o tweet’i görüntüleyemiyordu.

TechCrunch’ın aktardığına göre bu kısıtlama bugün kaldırıldı. Gelen bilgilerde, Slack, WhatsApp gibi uygulamalardan tweet’lerin önizlemelerinin tekrar görünür olduğu ifade edildi. Biz de gerçekleştirdiğimiz denemelerde giriş yapmadan tweet’lere ulaşabildiğimizi gördük.

Twitter, bu değişiklik hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Platformu adeta oyuncağa çeviren ve ne yapmak istediğini bir türlü anlayamadığımız Elon Musk, bir tweet’inde bu geçici kararın giriş zorunluluğunun veri kazımaya karşı alındığını belirtmişti. Ayrıca şirket, bir diğer sinir bozucu karar olan tweet görüntüleme sınırının da bu sebeplerden dolayı getirildiğini açıklamıştı.