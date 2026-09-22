X Hassas İçerik Uyarısı Nasıl Kapatılır?

X'te bazı gönderiler, görüntülenmeden önce hassas içerik uyarısıyla gizlenebiliyor. Bu içeriğimizde X hassas içerik uyarısı kapatma işlemini Android, iPhone ve web sürümünde nasıl yapabileceğinizi, arama filtresini nasıl değiştireceğinizi anlatıyoruz.

X'te gezinirken bazı fotoğraf ve videoların yerine içerikle ilgili bir uyarıyla karşılaşabilirsiniz. Platform, hassas olarak işaretlenen medya içeriklerini doğrudan göstermek yerine kullanıcının tercihine ve hesap ayarlarına bağlı olarak bir uyarı ekranının arkasında tutabiliyor.

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X hassas içerik uyarısı kapatma işlemi için gizlilik ayarlarındaki medya tercihini değiştirmeniz gerekiyor. Ancak burada küçük bir ayrıntı var. Akışta hassas medyayı görüntüleme seçeneği ile arama sonuçlarındaki hassas içerik filtresi ayrı ayrı yönetiliyor. Bu yüzden yalnızca bir ayarı değiştirmek her yerde aynı sonucu vermeyebilir.

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X hassas içerik uyarısı nasıl kapatılır?

X, hassas olabilecek fotoğraf ve videoları görüntülemek isteyen kullanıcılar için ayrı bir medya ayarı bulunduruyor. Bu seçenek etkinleştirildiğinde hassas olarak işaretlenmiş medya içeriklerini akışta görüntüleyebilirsiniz.

X hassas içerik uyarısını kapatmak için şu adımları takip edin:

X'i açın ve hesabınıza giriş yapın.

Profil menüsüne girin.

Ayarlar ve gizlilik seçeneğini açın.

Gizlilik ve güvenlik bölümüne girin.

Gördüğün içerik seçeneğine dokunun.

Hassas içeriğe sahip olabilecek medyayı göster seçeneğini bulun.

İlgili seçeneği etkinleştirin.

Ayarın adından dolayı burada kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Hassas içerik uyarısını daha az görmek için seçeneği kapatmak yerine hassas olabilecek medyayı gösterme seçeneğini açmanız gerekiyor. Böylece X'e bu tür medyaları görüntülemek istediğinizi belirtmiş oluyorsunuz.

Değişiklikten sonra akışınızı yenileyebilir veya uygulamayı yeniden açabilirsiniz. X'in arayüzü zaman içerisinde değişebildiğinden menü isimlerinde küçük farklılıklar görebilirsiniz. Aradığınız temel bölüm Gizlilik ve güvenlik > Gördüğün içerik menüsüdür.

Bu ayar, X'in platform kurallarını veya bir gönderiye uygulanan diğer erişim sınırlamalarını ortadan kaldırmaz. Bazı içeriklerde farklı uyarılarla karşılaşmaya devam edebilirsiniz.

iPhone'da X hassas içerik ayarı nasıl değiştirilir?

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iPhone kullanıcılarının karşılaştığı en yaygın sorunlardan biri, hassas medya seçeneğini X uygulamasının ayarlarında görememek. iOS uygulamasında bazı içerik tercihleri doğrudan gösterilmeyebilir. Böyle bir durumda ayarı telefonun genel ayarlarında aramak yerine X'in web sürümünü kullanabilirsiniz.

iPhone'unuzda Safari, Chrome veya kullandığınız başka bir internet tarayıcısını açın. X hesabınıza giriş yaptıktan sonra Ayarlar ve gizlilik > Gizlilik ve güvenlik > Gördüğün içerik yolunu takip edin. Buradaki Hassas içeriğe sahip olabilecek medyayı göster seçeneğini etkinleştirin.

İşlemi tamamladıktan sonra X uygulamasına geri dönebilirsiniz. Gerekirse uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açarak akışı yenileyin.

Bu ayarı iPhone'un Ayarlar > X bölümünde aramanız sonuç vermeyecektir. iOS'un uygulama izinleri arasında bildirim, fotoğraf veya konum gibi seçenekler yer alsa da X hesabındaki hassas medya tercihi platformun kendi hesap ayarlarından yönetilir.

Android uygulamasında ise ilgili seçenek doğrudan X'in gizlilik menüsünde görüntülenebilir. Yine de uygulama sürümü veya hesap özellikleri nedeniyle menü düzeni değişebileceğinden hassas medya seçeneğini bulamadığınızda web sürümünü kontrol etmek en kısa yollardan biri olabilir.

X aramalarındaki hassas içerik filtresi nasıl kapatılır?

Akıştaki hassas medyayı görüntüleme seçeneğini açmanıza rağmen X'te arama yaptığınızda bazı içerikleri göremeyebilirsiniz. Bunun sebebi arama sonuçlarının ayrı bir filtreye sahip olmasıdır.

X'in Gördüğün içerik bölümüne girdikten sonra Arama ayarları seçeneğini açın. Burada Hassas içeriği gizle şeklinde bir seçenek görebilirsiniz. Hassas olarak sınıflandırılan içeriklerin arama sonuçlarında gösterilmesini istiyorsanız bu seçeneğin işaretini kaldırmanız gerekir.

İki ayarın görevini ayırmak burada işleri kolaylaştırıyor. Hassas içeriğe sahip olabilecek medyayı göster seçeneği akışta karşılaştığınız medyaların görüntülenmesini kontrol eder. Hassas içeriği gizle ise X üzerinde yaptığınız aramalardaki sonuçları filtreler.

Dolayısıyla ilk ayarı değiştirip ikinci filtreyi açık bırakırsanız ana akışta görebildiğiniz bazı gönderiler arama sonuçlarında karşınıza çıkmayabilir. Hassas içerik ayarının çalışmadığını düşünmeden önce iki tercihi de kontrol edin.

Arama ayarlarında kişileri engelleme veya sessize alma tercihlerinize bağlı başka filtreler de bulunabilir. Belirli bir hesabın içeriğini bulamıyorsanız sorun yalnızca hassas içerik filtresinden kaynaklanmayabilir.

Hassas içerik ayarı neden görünmüyor?

X'te Hassas içeriğe sahip olabilecek medyayı göster seçeneğini bulamamanızın birkaç nedeni olabilir. İlk kontrol etmeniz gereken yer kullandığınız platform. iPhone uygulamasında görünmeyen bazı içerik ayarlarına X'in web sürümünden ulaşabilirsiniz.

Hesabınızdaki yaş bilgisi de hassas içerik erişimini etkileyebilir. X, 18 yaşından küçük olduğunu belirlediği veya yaşını doğrulayamadığı bazı hesaplarda hassas medya görüntüleme konusunda ek sınırlamalar uygulayabilir. Böyle bir kısıtlama varsa ayarı değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

Hesabınızdaki doğum tarihini yalnızca hassas içerik ayarını açmak amacıyla gerçeğe aykırı şekilde değiştirmemelisiniz. Platformun yaşa bağlı korumaları, kullanıcıların doğru hesap bilgileri üzerinden uygulanıyor.

Uygulamanın eski bir sürümünü kullanmanız da menülerin farklı görünmesine yol açabilir. Android'de Google Play, iPhone'da ise App Store üzerinden X için güncelleme bulunup bulunmadığını kontrol edebilirsiniz.

Birden fazla X hesabınız varsa ayarı hangi hesapta değiştirdiğinize de bakın. Bir hesapta yaptığınız içerik tercihi diğer hesabınızda aynı şekilde uygulanmayabilir. Özellikle uygulamada hesaplar arasında sık geçiş yapıyorsanız hangi profilin aktif olduğunu kontrol etmek karışıklığı önleyebilir.

X hassas içerik uyarısı kapanmıyorsa ne yapılabilir?

Hassas medya seçeneğini değiştirdiğiniz hâlde uyarılar devam ediyorsa ilk olarak ayarın kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin. Gizlilik ve güvenlik > Gördüğün içerik bölümüne tekrar girerek hassas olabilecek medyayı gösterme seçeneğinin açık olduğunu doğrulayın.

Sorun yalnızca arama yaparken ortaya çıkıyorsa Arama ayarları bölümündeki Hassas içeriği gizle filtresini ayrıca kontrol edin. Akış ve arama sonuçları için farklı tercihler bulunduğundan birini değiştirmek diğerini otomatik olarak devre dışı bırakmayabilir.

Mobil uygulamada sonuç alamıyorsanız hesabınızı X'in web sürümünden açıp aynı ayarlara bakabilirsiniz. Uygulamayı güncellemek ve değişiklikten sonra yeniden başlatmak da yeni tercihin arayüze yansımasına yardımcı olabilir.

Her hassas içerik uyarısının kullanıcı tarafından kapatılabilen standart medya tercihiyle bağlantılı olmadığını da hesaba katın. X, platform kuralları, yaş sınırlamaları veya belirli gönderilere uygulanan erişim kısıtlamaları nedeniyle farklı uyarılar gösterebilir. Hesabınız için geçerli bir sınırlama varsa genel hassas medya seçeneğini değiştirmek bunu kaldırmayacaktır.

Bu nedenle uyarının hangi ekranda çıktığına bakmak sorunun kaynağını daha hızlı bulmanızı sağlar. Akıştaki fotoğraf ve videolarda sorun yaşıyorsanız medya görüntüleme seçeneğine, yalnızca aramalarda içerikler eksikse arama filtresine yönelmeniz gerekir.