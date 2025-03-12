Meta, Fransa'da yazarlar ve yayıncılar tarafından açılan telif hakkı davasıyla suçlanıyor. Şirketin yapay zeka eğitiminde izinsiz içerik kullandığı iddia edildi.

Meta, Fransa'da yazarlar ve yayıncılar tarafından açılan bir dava ile telif hakkı ihlali iddialarıyla karşı karşıya. Şirketin, yapay zeka modellerini eğitirken koruma altındaki içerikleri izinsiz kullandığı öne sürülüyor

Meta, Fransa’da yazarlar ve yayıncılar tarafından açılan bir telif hakkı davasıyla karşı karşıya. Şirketin, yapay zeka modellerini eğitirken koruma altındaki içerikleri izinsiz kullandığı iddia ediliyor. İşte detaylar!

Meta'nın içerik ihlali iddiası mahkemeye taşındı

Fransa'daki dava, Ulusal Yayıncılar Birliği (SNE), Ulusal Yazarlar ve Besteciler Birliği (SNAC) ve Yazarlar Topluluğu (SGDL) tarafından Paris mahkemesine taşındı. Yayıncı kuruluşlar, Meta'nın büyük dil modellerini eğitirken eserlerini izinsiz kullandığını öne sürdü. Fransa’da bir yapay zeka şirketine karşı açılan ilk telif hakkı davası olduğu ifade edilen bu hukuki süreçle ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Meta, ABD’de de benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Şirketin, Llama gibi büyük dil modellerini eğitirken telif hakkıyla korunan içerikleri izinsiz kullandığı gerekçesiyle farklı davalarla mücadele ettiği aktarıldı. Dava süreci devam ederken, Fransız yayıncı dernekleri de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. SNAC’ın genel delegesi Maia Bensimon, Meta’nın büyük çaplı içerik ihlali yaptığını öne sürerken, SNE’nin genel direktörü Renaud Lefebvre, bu hukuki süreci “Davud ile Golyat arasındaki mücadele” olarak tanımladı.