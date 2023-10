X CEO'su Linda Yaccarino'nun kredi bulmak amacıyla bankalarla görüşmesinden hemen önce, konuyla ilgili bazı gelişmeler yaşandı. Bankaların kredi şartları ile X'in güncel değeri ortaya çıktı.

Elon Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı ve yeniden markalaştırarak X olarak isimlendirdiği Twitter, maddi açıdan çok da iyi bir durumda değil. Elon Musk yönetimine geçen platform, en çok da reklam verenlerin çekilmesi nedeniyle gelir kaybı yaşadı. Birkaç ay önce şirketin CEO'su hâline gelen Linda Yaccarino ise X'e kaynak sağlamak amacıyla var gücüyle çalışıyor. Hatta X CEO'su, önümüzdeki saatlerde Morgan Stanley ve Bank of America gibi dev bankaların yöneticileri ile bir araya gelecek.

Ne Yaccarino ne de finans devleri, görüşmeyle ilgili bir açıklama yapmadılar. Ancak Financial Times ile Reuters'in konuyla ilgili bazı iddiaları var. Financial Times kaynakları, bankaların yatırım yapmak için X CEO'suna sunacakları şartları ortaya çıkarttı. Reuters ise X'in güncel mali değerini hesapladı. Gelin hep birlikte X'in geldiği son nokta ile ilgili açıklamalara yakından bakalım.

Yatırımcılar, Elon Musk'ın X'ten uzak tutulmasını istiyor

Financial Times kaynakları, X CEO'su Linda Yaccarino'nun görüşeceği bankalardan bir tanesinin, konuya aşina olan bir çalışanıyla görüştü. Edinilen bilgiye göre söz konusu çalışan, X'e borç verilebilmesi için en önemli şartlardan bir tanesinin, Elon Musk'ın X'ten uzak tutulması olduğunu söyledi. Çalışana göre Elon Musk tarafından yapılan açıklamalar ile alınan kararlar, gerilimi artırıyor ve reklam verenlerin platforma geri dönmesi olasılığını zorlaştırıyordu...

X'in güncel değeri 8 milyar dolar!

Reuters ise bugüne dek paylaşılan tüm veriler üzerinden bir hesaplama yaptı. Yapılan hesaba göre X'in güncel değeri, sadece 8 milyar dolar. Bu rakam, Elon Musk'ın ödediği paranın çok altında. Ayrıca şirketin borcunun 13 milyar dolar olduğu zaten biliniyor. Buradan; X'in güncel değerinin Elon Musk'ın borcundan bile düşük olduğu sonucuna ulaşıyoruz. X'in gelecekte ne yapacağı, Elon Musk için kara delik olmaktan nasıl çıkacağını hep birlikte göreceğiz.