Avrupa Birliği, X'e yeni bir soruşturma başlattığını açıkladı. X, bu soruşturma kapsamında Dijital Hizmetler Yasası (DSA) üzerinden incelenecek. X bu kez köşeye sıkışacak gibi görünüyor.

Avrupa Birliği ile dünyanın en popüler mikroblog platformu X arasında, birkaç aydır anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hatta ekim ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Avrupa Birliği yetkililerinin X'e soruşturma başlattıklarından da bahsetmiştik. Gelen son haberler, X ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmazlıkların katlanarak artacağını gözler önüne seriyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan son açıklamaya göre X, bu kez de Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediği ile ilgili bir soruşturma geçirecek. Yetkililer, bu soruşturma kapsamında X'i birçok alanda inceleyecekler.

İşte X'in inceleneceği kategoriler:

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre X, şu başlıklar altında incelenecek:

İçerik denetimi.

Risk yönetimi.

Reklam şeffaflığı.

Araştırmacılar için veri erişimi.

Alanında uzmanlaşmış isimler, yeni soruşturma kapsamında X'i şöyle analiz edecekler:

AB sınırlarında yasa dışı içeriklerin yayılması ile nasıl mücadele ediliyor? Platform, bu konuda ne gibi önlemler aldı ve eylem mekanizması nasıl çalışıyor?

ile nasıl mücadele ediliyor? Platform, bu konuda ne gibi önlemler aldı ve eylem mekanizması nasıl çalışıyor? X, bilgi manipülasyonuyla nasıl mücadele ediyor? " Topluluk Notları " özelliği ne kadar etkin kullanılıyor?

" özelliği ne kadar etkin kullanılıyor? X, şeffaflığı sağlamak için neler yapıyor?

neler yapıyor? Son arayüzdeki aldatıcı olabilecek tasarım özellikleri nasıl çalışıyor? Özellikle de ücretli abonelere sunulan doğrulama rozetlerinin mantığı.

X'i neler bekliyor?

Avrupa Birliği, başlattığı soruşturma kapsamında X'i ciddi anlamda köşeye sıkıştıracak. Zira bu soruşturma, oldukça kapsamlı. Yetkililer, X'in operasyonlarını tüm detaylarıyla inceleyip, DSA'nın 3 maddede ihlal edilip edilmediğini araştıracaklar. Üstelik bu soruştuma, DSA kapsamında bir ilk olarak tarihe geçecek.

X, DSA'ya uyduğunu kanıtlayabilirse herhangi bir yaptırım ile karşılaşmayacak. Ancak aksi durumun yaşanması, platformun başını ağrıtabilir gibi görünüyor. Zira Avrupa Komisyonu, DSA yasası kapsamında geçici erişim engeli tedbiri gibi yaptırımlar uygulama hakkına sahip. Tabii ki böyle bir şey olacak diye bir şart yok. X, Avrupa Komisyonu tarafından talep edilecek zorunlulukları yerine getirip, sıkıntı yaşamadan yoluna devam edebilir.