Elon Musk, katıldığı bir programda hem hakaretler etti hem de özür diledi. Peki ne oldu da Elon Musk, dakikalar içinde iki uç noktaya ulaşabildi?

Milyarder iş insanı Elon Musk, şu sıralar çok keyifli değil. Bunun nedeni, dünyanın en popüler mikroblog platformu X'in reklam gelirinin neredeyse sıfıra düşmüş olması. Hatta daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple'ın da X'te reklam vermeyi bıraktığını anlatmıştık.

Geçtiğimiz akşam bir programa katılan Elon Musk, dev şirketlerin X'te reklam vermeyi bırakmaları ile ilgili açıklamalar yaptı. Ancak bu açıklamalar oldukça garipti. Elon Musk, dakikalar içinde hem hakaretler savurdu hem de özür diledi.

Elon Musk neden özür diledi?

Elon Musk ile reklamverenler arasındaki son savaş, milyarder iş insanının "Yahudi karşıtı" paylaşımı nedeniyle başladı. Bir X kullanıcısının "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." şeklindeki paylaşımına, "Gerçekleri söyledin." yanıtını bıraktı. Dijital dünyada infial yaratan paylaşım, Elon Musk'ın antisemitik* olduğu şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu. Hâl böyle olunca dev markalar, X'te reklam vermeyi bıraktılar.

Program sırasında söz konusu paylaşımıyla ilgili konuşan Elon Musk, tam olarak "Geriye dönüp baktığımda o kişiye cevap vermemeliydim. Aslında benden nefret edenlere ve muhtemelen antisemitik olanlara dolu bir silah verdim ve bunun için çok üzgünüm. Bunu kast etmemiştim." dedi.

"s... gidin"

Elon Musk'ın reklamverenelere hakaretler savurduğu açıklama ise tam olarak şöyleydi:

Eğer biri bana reklam veya para yoluyla şantaj yapacaksa s... gitsin. Lanet olsun. Yeterince açık oldu mu?

Elon Musk, bu açıklamadan hemen sonra Disney CEO'su Bob Iger'ı hedef aldı."Hey Bob, seyirciler arasındaysan." ifadelerini kullanan Musk, reklamverenlerin X'e dönmemesi hâlinde, şirketin iflas edeceğini de sözlerine ekledi.

Bu arada; Elon Musk'ın neden Bob Iger'ı doğrudan hedef aldığını açıklayalım. Aynı etkinlikte konuşan Iger, X'te reklam vermeyi bırakmaları hakkında Elon Musk'ı suçladı. Elon Musk'ın, -X'teki Yahudi karşıtı paylaşımını ima ederek- aldığı pozisyonun kendilerine uygun olmadığını söyleyen Iger, bundan kaynaklı olarak da reklam vermekten vazgeçtiklerini ifade etti.

(*): Antisemitik, Yahudi olanlara karşı nefret duyanlara yönelik kullanılan bir tabirdir.