X'in yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu yeni özellik, kullanıcıların yorumlarda bağlantı kullanmalarını engelleyecek. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'in yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bağımsız geliştirici Nima Owji tarafından ortaya çıkarılan özellik, kullanıcıların aldığı yanıtları kısmen de olsa yönetmesini sağlayacak. Kullanıcılar artık, paylaşımlarına gelen yanıtlardan bağlantıları engelleyebilecekler.

X, gönderilere gelen yanıtların yönetilmesine zaten izin veriyor. Nima Owji'nin yaptığı tespit, bunun kapsamının genişlemesini sağlayacak gibi görünüyor. Kullanıcılar, yeni özelliği aktif etmeleri hâlinde gelen yanıtlardan bağlantıları engellemiş olacaklar.

X'in yeni özelliği işte böyle görünecek

Nima Owji tarafından tespit edilen özellik, X'in üst yöneticilerinden Christopher Stanley tarafından doğrulandı. Stanley, konuyla ilgili paylaşımında, "Bunu ekibim yaptı." ifadesini kullandı. Yani bu özelliğin bir gün X'e mutlaka geleceğini söyleyebiliriz.

Ancak bunun zamanına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Yani söz konusu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı belli değil. Öte yandan; özelliğim tüm X kullanıcıları için mi geçerli olacağı yoksa Premium'a özel mi olacağı da belli değil.