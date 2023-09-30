Amerika'da Goldman Sachs Bankası'nın eski mali çalışanı 26 yaşındaki bir genç ve arkadaşı, Xbox 360 platformu üzerinden gizli mali bilgileri aktararak tam 400.000 dolar haksız kazanç elde ettiler.

Yeni ortaya çıkan bir FBI iddianemesine göre Golden Sachs Bankası'nın eski bir çalışanı olan 26 yaşındaki bir genç, arkadaşına mali bilgiler sızdırarak beraber haksız kazanç elde etmelerini sağladı. Bu sızıntıları, oyuncuların birbiriyle sesli sohbet edebildiği Xbox 360 platformu üzerinden gerçekleştirdi.

Microsoft'un çevrimiçi oyun platformu olan Xbox 360'ta arkadaşına veri sızdırarak beraber 400.000 dolarlık bir gelir elde etmek isteyen genç, sesli sohbetlerin şifrelenmesine güvenerek arkadaşıyla beraber yüksek miktarda bir gelir elde etti. FBI, 28 Eylül'de Anthony Viggiano'yu ve suç ortağı olduğu iddia edilen Christopher Salamone'yi, menkul kıymet dolandırıcılığı ile suçlayarak tutukladı.

FBI'ın tutukladığı gençlerin verilerin bir kısmını, sistem ve arayüzünün gelişmemiş olduğu 2005 serisi Xbox üzerinden sızdırdıkları düşünülüyor.

FBI, tutuklanan gençlerin çocukluk arkadaşları olduğunu iddia ediyor. Salamone, verileri sızdıran Viggiano'dan çeşitli bilgiler aldıktan sonra Maxar Technologies ve Syneous Health gibi şirketlerin hisselerini satın alıyor. Bu şirketler hakkında çeşitli bilgiler elde ederek yüksek miktarda gelir elde ediyor.

Salamone ve Viggiano, FBI tarafından ilk kez Haziran ayında sorgulanıyorlar. Bu sorgulamanın ardından ikisi arasında, kimsenin Xbox 360 üzerinde herhangi bir izleme ve veri elde etme şansının olmadığı ve birbirlerine bol şans diledikleri belirtiliyor. Viggiano, arkadaşına FBI'ın bile bu verilere ulaşamayacağını söyleyerek ona güvence vermeye çalışıyor.

İki arkadaşın da sadece Xbox 360 kullandıkları henüz kesinleşmiş değil. Salamone ve Viggiano'nun Signal isimli mesajlaşma platformunu ve Instagram üzerinden kaybolan mesajlaşmayı kullandıkları belirtiliyor.