Dilan ve Engin Polat çiftinin zenginliği son günlerde oldukça konuşuluyor. Uçak kiralamaları ve Dilan Polat’ın lüks hayatını gösteren birçok paylaşımın üzerine Muhammet Yakut’un “kara para aklama” iddiaları da çiftin gündemden düşmemesine neden oldu. Ortaya atılan iddialar da mail order yöntemi ile kara paranın nasıl aklanacağını merak konusu haline getirdi.

Yasa dışı yollardan gelen parayı çevrim içi sipariş edilen sahte ürünlere ödeme yaparak yasalmış gibi göstermek, kara para aklamanın yollarından biri. Birçok kara para aklama yöntemi bulunsa da Dilan ve Engin Polat ile gündeme gelen “Mail order yöntemi nedir ve yasal olmayan şekilde para gönderimi nasıl yapılır?” sorularını cevapladık.

İçeriğe devam etmeden önce tabii ki bunun bir suç teşkil ettiğini, ciddi cezaların olduğunu da belirtelim.

Mail order ile kara para aklama iddiaları

İş insanı Muhammet Yakut, Dilan Polat'ın servetinin nereden geldiğine dair iddialarda bulundu. Yakut'a göre Dilan Polat, kuyumculuk dükkânları üzerinden mail order yöntemi ile para aklıyordu. Polat çifti, kazandıkları her paranın vergisini kazandığına dair açıklamalarda bulundu ve iddiaları yalandı. Gerekli incelemeler yapılsa da hâlen Muhammet Yakut'un söyledikleri doğrulanmadı.

Kredi kartı ile ödemeyi kolaylaştıran mail order nedir?

Mail order ile kara para aklamaya geçmeden önce mail order’ın ne olduğunu açıklayalım. Kredi kartı ile ödeme yapma yöntemlerinden biri olan mail order; kredi kartı hasar aldığında, POS cihazında internet/elektrik kesintisi olduğunda veya kredi kartı yanınızda olmadığında ödeme yapabileceğiniz bir yöntem.

POS cihazı ile aynı ortamda olmasanız bile mail order yöntemi ile ödeme yaparak alışverişlerinizi daha kolay hale getirebilirsiniz. Tabii ki bunun için kredi kartınızın mail order ödeme yöntemine açık olması gerekiyor. İnternet bankacılığı, müşteri hizmetleri veya internet bankacılığından kredi kartınızı, bu ödeme yöntemine açtırabilirsiniz.

Mail order ile ödeme nasıl yapılır?

POS cihazının yanındaysanız ancak fiziksel olarak çekim yapılmıyorsa kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu manuel girilerek ödeme yapılabilir. Bir diğer yöntem ise form kullanmak. Mail order formu üzerinde kredi kartı sahibinin kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri ve ödeme tutarı yazar. Müşterinin imzasının olduğu form ile işletmeler ödemeyi alabilir.

Form doldurulması veya bilgilerin işletme ile paylaşılması mail order’ın dezavantajları arasında sayılabilir. Bunun için de hem işletme hem de müşteri kendini korumaya almalıdır.

Nasıl oluyor da olmayan ürüne ödeme yapılıyor?

Son dönemlerde ülkemizde giderek yaygınlaşan kara para aklama yöntemleri arasındaki mail order, posta ve çevrim içi yollarla illegal parayı, legal hale çeviriyor. Gerçekte sipariş edilmemiş ürünler için ödeme yapmak veya sahte faturalar kesmenin yer aldığı bu yöntem de kendi içerisinde farklı yolları barındırıyor.

Sipariş edilmemiş ürünler sipariş edilmiş gibi gösterilerek para aktarımı yapılıyor. Ürünler daha sonrasında iade ediliyor (güya) ve sahte fatura kesilecek para alınıyor. Bir diğer yöntem ise sahte ürünleri satın almak ve sonrasında bu ürünleri gerçek ürünler gibi satmak. İllegal paranın aktarıldığı bir diğer yöntem de sahte faturalar kesmek. Sahte fatura keserek kara paranın sahibinden para talep ediliyor. Böylelikle kişi/şirket, alışveriş yapmış gibi parayı fatura kesen kişi/şirkete aktarıyor.

Mail order ile kara para aklamak nasıl bu kadar olay oluyor?

İnternetin özellikleri ve gücü, bu konuda kara para aklayıcılara avantaj sağlıyor. Ödeme yapan kişinin kimliğinin tespit edilememesi ve kimliğinin doğrulanması için herhangi bir olanağın bulunmaması işi kolaylaştırıyor. Para gönderme işleminin nereden gerçekleştiğinin bilinmemesi, yapılan işlemler için herhangi bir kaydın tutulmaması da mail order yöntemini kara para aklamak isteyenler için avantajlı hale getiriyor.

Mail order ile ödeme yapacaksanız form gönderdiğiniz ve bilgilerinizi paylaştığınız kurumlara dikkat etmenizde, kredi kartı limitlerinizi belirleyerek kendinizi güvenceye almanızda fayda var.