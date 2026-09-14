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Xbox CEO'su Asha Sharma'dan İlginç Hareket: Oyuncu Sorunlarını Çözmek İçin Müşteri Destek Biletlerine Kendisi Yanıt Veriyor!

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Xbox CEO'su Asha Sharma, oyuncu sorunlarını birinci elden çözmek ve markayı yeniden yapılandırmak adına her ay müşteri destek taleplerini yanıtlıyor.

Xbox CEO'su Asha Sharma'dan İlginç Hareket: Oyuncu Sorunlarını Çözmek İçin Müşteri Destek Biletlerine Kendisi Yanıt Veriyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Haziran 2026'daki toplu işten çıkarmaların ardından göreve gelen Xbox CEO'su Asha Sharma, markayı yeniden ayağa kaldırmak için oldukça radikal adımlar atıyor.

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Game Pass sistemindeki düzenlemelerden marka imajının tazelenmesine kadar birçok süreçte aktif rol oynayan Sharma, şirketi ve oyuncu kitlesini daha iyi anlayabilmek için işin mutfağına inmeye başladı. Samimiyet ve şeffaflığı yönetim anlayışının merkezine koyan yeni CEO, oyuncuların yaşadığı sorunları doğrudan gözlemlemek adına müşteri hizmetleri süreçlerine bizzat dâhil oluyor.

İçerikten Görseller

Xbox CEO'su Asha Sharma'dan İlginç Hareket: Oyuncu Sorunlarını Çözmek İçin Müşteri Destek Biletlerine Kendisi Yanıt Veriyor!
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Müşteri destek talepleriyle Asha Sharma ilgileniyor

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The Wall Street Journal tarafından yayımlanan kapsamlı bir raporda, Sharma'nın şirket vizyonuna ve oyuncularla kurduğu iletişime dair dikkat çekici ayrıntılar paylaşıldı. Rapora göre Sharma, kullanıcıların yaşadığı problemleri ilk elden tecrübe etmek amacıyla her ay birkaç saatini müşteri destek taleplerini bizzat yanıtlamaya ayırıyor. Bu süreçte tek bir oyuncunun sorununu çözmenin bile ne kadar karmaşık bir süreç olabileceğini deneyimlediğini belirten CEO, oyuncu topluluğunun güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor.

Geniş kitlelerce eleştirilen Xbox yapay zekâ asistanının kaldırılması ve fiziksel disk sahiplerinin dijital kopyalara erişiminin kolaylaştırılması gibi kararlarıyla takdir toplayan Sharma, müşteri desteğinde geçirdiği bu süreleri önümüzdeki dönemin stratejik önceliklerini şekillendirmek için kullanıyor. Xbox cephesindeki bu yeni yaklaşımın ve konsol özel oyunu stratejilerinin başarılı olup olmayacağını ise önümüzdeki dönemde çıkacak Gears of War: E-Day gibi kritik yapımlar belirleyecek.

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