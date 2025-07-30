Xbox'ın merakla beklenen yeni el konsolları ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X'in Gamescom'daki tanıtımın ardından satışa açılacağı ortaya çıktı. Peki fiyatlar ne kadar olacak?

Microsoft, Xbox markasını konsol dünyasının dışına taşıyarak taşınabilir el konsolu pazarında Steam Deck'e rakip olmaya hazırlanıyor. ASUS ile yapılan iş birliğiyle ROG Xbox Ally adını taşıyan yeni bir el konsoluyla pazara girecek olan Xbox için geri sayımın artık sonuna yaklaşmaya başladık.

Yeni ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X'in 2025 yılı bitmeden piyasaya sürüleceği açıklansa da net tarih hâlâ belirsiz ancak gelen yeni detaylara göre Ağustos ayı sonunda Almanya'da düzenlenecek Gamescom 2025 fuarında bu iki yeni el konsolu halka açık bir şekilde sergilenecek. Bu sayede cihazı yakından görmek ve deneyimlemek mümkün olacak.

ROG Xbox Ally fiyatı ve ön sipariş detayları

Fransız teknoloji sitesi Dealabs'tan sızan bilgilere göre 20 Ağustos'taki Gamescom Xbox sunumuyla birlikte ön siparişler başlayacak. Fiyatlar ise daha önceki sızıntılarla aynı. ROG Xbox Ally fiyat etiketi 599 Euro, ROG Xbox Ally X fiyat etiketi ise 899 Euro olacak.

Bu fiyatlar elbette beklentilerin oldukça üstünde. Özellikle de bu sektörün zirvesinde olan Steam Deck'le kıyaslandığında önemli ölçüde pahalı olacağını söyleyebiliriz. Tabii ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X'in daha güncel donanımlarla geldiğini unutmamak gerek.

Peki siz bu fiyatlara ROG Xbox Ally veya ROG Xbox Ally X almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.