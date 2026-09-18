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Xbox’ın Diskten Dijitale Özelliğini 15 Yıldır Geliştirdiği Ortaya Çıktı

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Xbox’ın fiziksel oyunları dijitale aktarmanızı sağlayan özelliğini 15 yıldır geliştirdiği ortaya çıktı.

Xbox’ın Diskten Dijitale Özelliğini 15 Yıldır Geliştirdiği Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xbox, yakın zamanda “Diskten Dijitale” ismi verilen harika bir özellik duyurmuştu. Bu özellik, kullanıcıların diskli oyunlarını direkt olarak konsollara aktararak dijital hâle getirmesine imkân tanıyor, böylece sürekli disk takma ihtiyacını ortadan kaldırıyordu. Şimdi ise bu özelliğin geliştirilme süreciyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

The Verge yazarı Tom Warren tarafından ortaya çıkarılan yeni bilgiler, Microsoft'un dijital oyun ekosistemine bakışının geçmişte çok daha esnek olduğunu gösterdi. Kaynaklara göre Microsoft, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Xbox One konsolundan neredeyse iki yıl önce 2011 civarında dijitalleşme üzerine oldukça büyük fikirler üzerinde çalışıyordu.

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Xbox’ın Diskten Dijitale Özelliğini 15 Yıldır Geliştirdiği Ortaya Çıktı
discic

15 yıldır geliştirilen bir özellik

discic

Bu planlar arasında oyuncuların fiziksel oyun disklerini perakende mağazalara götürerek dijital lisanslara dönüştürmesi, dijital oyunları geri dönüştürmesi ve hatta başkalarına hediye edebilmesi yer alıyordu. Yani anlayacağınız şirket, 15 yıldır aslında bu özelliği geliştiriyordu.

Ancak bu sistemin çalışabilmesi için Xbox One konsolunun sürekli internet bağlantısına sahip olması şart koşulmuştu. O dönem oyuncu topluluğundan gelen sert tepkiler ve geri adımlar nedeniyle Microsoft bu vizyonunu rafa kaldırmak zorunda kaldı.

O dönem projeden geri adım atılmış olsa da Microsoft’un disk üretimi sırasında attığı bazı teknik adımlar tamamen çöpe gitmedi. Şirket, Xbox One lansmanına hazırlık yaparken disklerin içerisine benzersiz seri numaraları gömmüştü. Tam 15 yıl önce atılan bu teknik temel, günümüzdeki mevcut nesil Xbox konsollarının fiziksel Xbox One ve daha sonra çıkan diskleri tanıyıp dijital lisansa çevirmesine imkân tanıdı.

Gelecekte oyun dünyasının tamamen dijitalleşeceği tahmin edilse de bu dönüşümün önünde ciddi hukuki engeller bulunuyor. Sektör uzmanlarına göre dijital lisans transferi ve ikinci el satışı gibi süreçlerin gerçekleşebilmesi için oyun yayıncılarının ortak bir çalışma prosedürü üzerinde anlaşması gerekiyor. Bazı büyük yayıncılar sisteme katılmış olsa da tüm sektörün dijital lisansların devredilmesine onay vermesi oldukça zor bir süreç.

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