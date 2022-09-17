Xbox'ın Donanım Farkını Ortadan Kaldıracak Gelecek Planları

Microsoft’un bünyesindeki Xbox’un CEO’su Phil Spencer, erişilebilirlik adına yaptıkları yeni çalışmalarla ortadaki tüm engelleri kaldırıp dünyanın dört bir yanındaki insanların birbirleriyle etkileşime geçebilmesini hedeflediğini açıkladı.

Türkiye her ne kadar konsol konusunda tarafını PlayStation’dan yana belliyor olsa da Xbox’un popülaritesi gün geçtikçe artmaya başladı. Bu popülaritenin farkına varan Xbox da Xbox Gamepass’i çok uygun bir fiyattan ülkemize getirmiş ve bu fiyatlara zam getirmeyeceğini açıklamıştı.

Xbox’un CEO’su Phil Spencer, Tokyo Game Show etkinliği sırasında verdiği bir röportajda Xbox’un geleceğe dair planlarını anlattı. Eğer planları başarılı olursa Xbox, konsol rekabetinde çıtayı bir sonraki seviyeye taşıyabilir gibi görünüyor.

Xbox, donanımı veya platformu fark etmeksizin herkesin beraber oyun oynayabilmesini amaçlıyor

Tokyo Game Show’da konuşan Spencer, dünyanın farklı yerlerindeki oyuncuların birbirleriyle oyun oynayabilmesinin önünde gerek donanımsal gerekse platformlar gibi engeller olduğunu belirtti. Spencer’ın dediğine göre Xbox, bu engelleri ortadan kaldırmak istiyor.

"Ne tür bir donanıma sahip olduklarına bakılmaksızın, dünyanın dört bir yanından herkesin birlikte oyun oynayabilmesini ve iletişim kurabilmesini ve bunları simültane çeviri seçeneği ile birlikte yapabilmesini, fiziksel engelli bireylerin engellerini kaldırmak istiyoruz."

2022’nin başlarında Microsoft, birçok türde yeni adaptif kontrolcü cihazı tanıtmıştı. Bu cihazlar sayesinde fiziksel engelli insanlar da geri kalan insanlar gibi oyun oynayabilecek. Xbox’un amaçladığı şey de tam olarak bu.

Microsoft’un geliştirdiği yeni anında çeviri teknolojisi ve yukarıda bahsettiğimiz adaptif kontrolcü cihazlarıyla birlikte Xbox, erişilebilirliği doruk noktasına çıkarmak istiyor. Bu sayede başka bir kıtada, dilini konuşmadığınız bir insanla yakın arkadaş olabilir ve oyunlar oynayabilir, hiç tanışacağınızı düşünmediğiniz insanlarla fikir alışverişi yaparak ufkunuzu genişletebileceksiniz.

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