Xbox Başkanı Phil Spencer, konsol fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği sorusuna herkesi sevindiren bir cevap verdi. Spencer, oyuncuların ekonomik olarak zorlandığı şu günlerde zam yapmanın doğru olmayacağını belirtti.

Dünyanın en büyük ekonomileri bile günümüzde enflasyon sorunuyla karşı karşıyayken bu durum şirketler tarafından da tüketicilere somut bir şekilde yansıtıldı. Özellikle teknoloji dünyasında pek çok ürünün fiyatına zam yapıldı. Yapılan zamlar, enflasyonda dünya ülkeleri arasında birinci sırada yer alan ülkemizde döviz kurunun da etkisiyle bize de ciddi bir şekilde yansıdı.

Bu zamlardan en sonuncusuysa PlayStation 5’e uygulanmıştı. Sony, Avrupa’da PlayStation 5 fiyatına zam yapma kararı almış, Türkiye’deki zam oranı da %10 ile %20 olarak belirlenmişti. PlayStation’a gelen zam, en büyük rakibi Xbox’a da zam yapılacağı beklentisini oluştururken bugün Microsoft çatısından sevindirici bir haber geldi.

Xbox konsollara zam gelmeyecek!

Xbox Başkanı Phil Spencer, CNBC International’da konsol fiyatları hakkındaki soruları yanıtladı. Spencer, konsollara zam yapıp yapmayacakları hakkında şu cevabı verdi:

“Müşterilerimizin ekonomik olarak her zamankinden daha zorlu ve belirsiz olduğu bir zamanda, konsollarımızda fiyatları yükseltmenin bizim için doğru bir hareket olduğunu düşünmüyoruz.”

Tabii bu durum Türkiye’ye ne kadar yansır, bilinmez. Ama en azından küresel çapta bir artışın etkisinde olmayacağız:

Phil Spencer, Xbox fiyatlarına zam yapmayacaklarını açıklarken bu durum elbette gelecekte Türkiye için aynı olmayabilir. Zira ülkemize gelen her bir teknoloji ürün yurt dışı kaynaklı olduğundan bunların fiyatları da en başta dövize, ardından bu ürünlerin satıcılarına bağlı oluyor.

Xbox Series S ve Series X şu anda ne kadar?

An itibarıyla ülkemizde Xbox Series S'i ithalatçı garantili olarak 6.500 TL, Microsoft Türkiye garantili olaraksa 8.300 TL civarında bulabiliyoruz. Xbox Series X ise ithalatçı garantili olarak 14.000 TL, Microsoft Türkiye garantili olaraksa 16.500 TL civarında fiyatlarda bulunabiliyor.