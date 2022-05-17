Microsoft, Engelli İnsanlara Tasarladığı Fareleri Yayımladı

Teknoloji devi, silikon vadisinin piri Microsoft, erişilebilirlik konusunda çağ açacak yeni cihazlarının tasarımlarını yayınladı. Bu yeni cihazlar, birer fare ancak öyle sıradan fareler değiller. Yeni fareler özellikle engelli insanların kolayca bilgisayar, telefon, tablet veya konsol kullanabilmesi için tasarlanmışlar. Gelin bir göz atalım.

Microsoft, PC endüstrisinin şüphesiz lideri konumundadır. Bugüne kadar bizlere muhteşem işletim sistemleri sunmasıyla biliyor olsak da aslında Microsoft’un erişilebilirlik ürünleri de bir hayli fazla. Yani klavyeler ve fareler gibi.

Microsoft, internet sitesinde yayınladığı bir yazı ile engelli insanlar için tasarladıkları yeni erişilebilirlik cihazlarını yayımladı. Engelli insanlar için özel olarak tasarlanan bu fareleri görünce gerçekten şaşıracaksınız.

Her türden el veya kol engeline sahip insanlar için tasarlanmış fareler

Tasarlanan yeni fareler, Microsoft'un engelli kişiler için bir PC veya telefonda daha kolay bir fare ve klavye deneyimi sağlamayı amaçlayan yeni Uyarlamalı Aksesuarlar serisinin bir parçası. Kitin tamamı üç ana bileşenden oluşuyor: Fare, altında programlanabilir basınç sensörleri bulunan bir düğme ve hepsini birbirine bağlayan bir göbek.

Göbek fareyi, klavyeyi ve Microsoft tarafından yapılmış olsun veya olmasın (Bluetooth aracılığıyla veya göbeğin birçok bağlantı noktası aracılığıyla kablosuz olarak) sahip olunabilecek diğer yardımcı cihazları da bağlayabilecek. Tüm bu cihazlar bu yıl içerisinde henüz açıklanmayan bir fiyatla satışa sunulacak.

Aksesuarlar her ne kadar küçük olsa da Microsoft'un tek bir mükemmel tasarım oluşturarak değil, kolay kullanıcı özelleştirmesi için çeşitli modeller tasarlayarak erişilebilirliği sağlaması güzel bir davranış. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.