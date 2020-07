Xbox Lockhart'ın Ardından Gizemli Bir Xbox Kodu Daha Belirdi

Xbox Series X çıktığı günden beri veri araştırmacıları ve diğer yazılım araştırmacıları yeni bir konsoldan söz ediyordu. 'Lockhart'ın ortaya çıkışıyla birlikte bu sayı ikiye çıkmıştı ancak şimdi yeni bir kod daha belirdi.

Microsoft, Xbox'ın tanıtımını yaptığında Xbox Series X isimli bir oyun konsolunu hayranlarına sunmuştu. Yeni konsol son derece etkileyici özellikler ve nispeten sade bir tasarımla oyunseverlerin karşısına çıkmıştı. Uzun bir süre sonraysa Windows kod satırları arasında Lockhart isimli gizemli bir kod belirmeye başladı.

Xbox Series X için nispeten daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürüleceği tahmin edilen ve kod adı Lockhart olan Xbox Series S'in ortaya çıkmasıyla birlikte Xbox'ın birden fazla varyantla birlikte geleceği anlaşılmıştı. Şimdiyse yepyeni ve gizemli bir kod adı daha veri araştırmacılarının kafasını karıştırmış durumda.

Xbox 'Edinburgh' ortaya çıktı

~Xbox Series X

Şu an Xbox forumlarını sallayan 'Edinburgh', büyük bir tartışma ortamı oluşturdu. Windows Central yazarı Jez Corden'ın önüne çıkan kodun nasıl ortaya çıktığı açıklanmadı. Yine de kodu bulan Corden, Xbox hayranlarının fazla heyecanlanmaması gerektiğini, bu kodun yalnızca 'Xcloud sunucu dikey penceresi' benzeri bir şey olabileceğini söyledi.

Tabii ki bu durumun da kesinliği söz konusu değil. Verileri ortaya çıkaran yazar Corden, PlayStation 5'te gördüğümüz gibi 'Edinburgh'ün de Xbox Series X için bir dijital sürüm olabileceğini belirtti. Başka kişiler bu ismin yalnızca geliştirici kitine ait olduğunu belirtseler de geliştirici kitinin ismi daha önce Dante olarak ortaya çıktığı için bu olasılık oldukça düşük.

Şu an için kesin bir kanıya varmak son derece güç olsa da her an her şeyin olabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle PlayStation ile Xbox arasında devam eden hararetli rekabet ortamı göz önüne alındığında Microsoft'un ek bir konsolla rekabeti kızıştırmak istemesi oldukça muhtemel. Yine de kesin bir şey söyleyebilmek için daha vakit olduğunu belirtmekte fayda var.