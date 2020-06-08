Xbox Lockhart, Windows Kod Satırları Arasında Ortaya Çıktı

Microsoft’un Series S adı altında çıkartacağı iddia edilen Lockhart adlı konsolu, Windows işletim sisteminin kod satırları arasında ortaya çıktı. Konsolun önümüzdeki aylarda tanıtılabileceği iddia ediliyor.

Oyun konsolu denilince akla iki büyük marka geliyor. Bu markalar; Xbox ve PlayStation. Yıllardır rekabet içerisinde olan bu iki marka, yeni nesil konsolları Xbox Series X ve PlayStation 5 ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Yeni nesil konsol konusunda elini Sony’ye göre daha açık oynayan Microsoft’un farklı planları da bulunuyor.

Bildiğiniz gibi Microsoft, yeni nesil konsolu Series X’i neredeyse her şeyiyle bizlere gösterdi ancak şirketin henüz oynamadığı bir kartı daha bulunuyor; o da Lockhart kod adıyla bilinen Xbox Series S. Bu konsolun, Microsoft’un yeni nesildeki alt segment konsolu olacağı iddia ediliyor.

Xbox Series S için yeni bir ipucu:

~Lockhart konsept tasarımı

Daha önce konsept tasarımları ortaya çıkan Xbox Series S, bu sefer kod satırları arasında ortaya çıktı. TitleOS isimli bir Twitter kullanıcısı, Windows Kitaplıkları’nın işletim sistemi kodları arasında Lockhart’a işaret eden kod satırları keşfetti.

Üstelik referansı bulunan tek şey Lockhart da değildi. Ayrıca Xbox Series X’in kod adı olan Anaconda, Xbox One X’in kod adı olan Scorpio ve Xbox One’ın kod adı olan Durango da kod satırları arasında yer alıyor.

Tabii bunun, Lockhart için her şeyin yolunda gittiğini göstermese de iyiye işaret olduğunu söyleyebiliriz. Son söylentiler, sistemin mayıs ayındaki Xbox etkinliğinde tanıtılacağı yönündeydi ancak böyle bir şey gerçekleşmedi. Önümüzdeki aylarda Xbox ile ilgili daha fazla etkinliğin planlandığı biliniyor, dolayısıyla önümüzdeki aylarda Lockhart’ı yani Xbox Series S’i resmi tanıtımda görebiliriz.