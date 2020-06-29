Microsoft, Xbox Lockhart Konsolunu Ağustos Ayında Tanıtabilir

Microsoft’un geliştirme aşamasında yer alan iki yeni konsolundan biri olan Xbox Lockhart, ağustos ayında tanıtılabilir. Gizemli konsol hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.

Dünyaca ünlü yazılım devi Microsoft, gelecek nesilde iki yeni konsolu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunlar arasında ilki ve herkesin bildiği versiyon, Xbox Series X modeli. Diğer modelse Xbox Lockhart olacak.

Genellikle arka planda kalan ve pek çok kişi tarafından da bilinmeyen bu gizemli konsol için bir olası tanıtım tarihi paylaşıldı. Eurogamer’dan Tom Philips’in haberine göre yeni konsol, önümüzdeki ağustos ayında tanıtılacak.

Xbox Lockhart nasıl bir konsol?

Xbox Lockhart adlı yeni nesil Xbox konsolu, firmanın diğer ürünü olan Xbox Series X gibi grafik anlamında devasa ilerlemeler vadetmiyor. Yine de bu konsol, Xbox Series X için yayınlanacak olan oyunları da çalıştırabilecek.

Bunun ötesindeyse konsol hakkında çok fazla bir bilgi yok. Daha önce çıkan haberlere baktığımızda Lockhart’ın Series X ile benzer bir işlemciye, SSD’ye ve RAM’e sahip olacağını biliyorduk. Kalan özelliklerse net değil.

Orijinal planlara göre konsol aslında bu dönemde tanıtılmış olacaktı. Koronavirüs nedeniyle yaşanan aksaklıklar nedeniyle Microsoft da duyuru takvimini yeniden belirleme yoluna gitmişti. Firma kendi etkinlikleriyle ürünlerini tanıtacak.

Microsoft, söylentilere cevap vermişti:

Daha önce Xbox’ın oyun pazarlama bölümünün başındaki isim olan Aaron Greenberg, bu söylentilere cevap vermişti. Twitter’dan “Herhangi bir şeyi ertelemedik” açıklamasını yapan Greenberg, “Planlarımıza göre bir sonraki dijital etkinliğimizin temmuz ayında yapılması gerekiyor ve ekiplerimiz bunun için çok çalışıyor” demişti.

Görünüşe göre Microsoft’un planları değişiklik gösterdi. Normalde temmuz ayında yapılması planlanan tanıtım da ertelendi. Öte yandan Greenberg yine de attığı tweet'te haksız sayılmaz, sonuçta hiç duyuru yapılmadıysa ertelendi diyebilir miyiz? Önümüzdeki Inside Xbox etkinliklerinden sonra yeni konsol karşımıza çıkarsa bu, pek çok kişi için sürpriz olacaktır.