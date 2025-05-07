Microsoft'un ASUS ortaklığında geliştirdiği Xbox el konsolunun görüntüleri sızdırıldı. Görseller, cihaza şimdiye kadarki en net bakışı atmamızı sağlıyor.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bilgiler, Microsoft’un ASUS ile iş birliğine giderek bu sene bir Xbox el konsolu piyasaya süreceğini göstermişti. Bu konsolun şimdilik “Project Kennan” kod adına sahip olduğu da detaylar arasındaydı. Meraklı bekleyiş sürerken bugün cihaz hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

İlk olarak VideoCardz tarafından fark edilen görseller, ABD’deki FCC sertifikalarından elde edildi. Cihazın tasarımını gösteren görüntüler, Xbox & ASUS el konsoluna hiç olmadığı kadar net bir şekilde bakış atmamızı sağlıyor.

Xbox ve ASUS ortaklığında geliştirilen el konsolu böyle gözükecek

Görsele baktığımızda siyah renkli bir el konsolu görüyoruz. Geleneksel el konsollarına benzer şekilde ortada ekran, sağda ve solda tuşlar, arkada tetik tuşları gibi detayları var. Tasarımın genel anlamda ASUS’un kendi el konsolu ROG Ally 2 modeline benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Zaten bu cihazın üreticisi de ASUS olacaktı.

Ancak ROG Ally 2 modeliyle arasında önemli bir fark var. O da sol tarafta dikkatlice bakarsanız görebileceğiniz bir Xbox tuşu. Tıpkı Xbox konsollarındaki gibi bir tuş, bu cihazda da yer alacak. Görüntüde cihaz tozlu olsa da solda ok tuşlarının hemen üstünde Xbox düğmesini görebiliyorsunuz. Muhtemelen bu düğme, konsollardaki gibi ana menüye geçiş, cihazı kapatma gibi işlevlere sahip olacak.

Konsolda nasıl özellikler olacak?

Xbox & ASUS el konsoluyla hakkında şimdilik detaylar çok az. Cihazın konsoldan ziyade bir PC gibi olacağı biliniyor. Ayrıca Steam, Microsoft Store ve Game Pass desteği sunacağı da söylentiler arasında.