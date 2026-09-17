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Xbox’tan Game Pass’in Baştan Aşağı Değişeceği İddialarına Yanıt Geldi!

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Xbox, Game Pass’in baştan aşağı değişeceği oyunların artık ilk günden eklenmeyeceği iddialarına yanıt verdi.

Xbox’tan Game Pass’in Baştan Aşağı Değişeceği İddialarına Yanıt Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yakın zamanda ortaya atılan iddialarda son zamanlarda kötü bir dönemden geçen Xbox Game Pass’e çok büyük değişiklikler geleceği öne sürülmüştü. 2027’de başlyacağı söylenen bu iddialar arasında reklamlı paketlerin geleceği, ilk günden oyun ekleme stratejisinin kaldırılacağı, bulut oyun hizmetinin ek ücretli şekilde çalışacağı gibi şeyler vardı. Tabii ki en çok tepki çeken ilk günden gelen oyunların kaldırılmasıydı.

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Game Pass için tartışamalar devam ederken bugün bu iddialar hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal medyadaki bu dedikoduların yayılması üzerine Microsoft, Forbes yazarı Paul Tassi aracılığıyla resmî bir demeç paylaşarak durumu netleştirdi.

İçerikten Görseller

Xbox’tan Game Pass’in Baştan Aşağı Değişeceği İddialarına Yanıt Geldi!
gamepassic

Microsoft, yeni Game Pass stratejileri test ettiğini kabul etti ancak şu an için hiçbir şeyin kesinleşmediğini vurguladı

gamepassic

Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada, farklı pazarlardaki oyuncular için en iyi deneyimi sunmak adına sürekli olarak yeni Game Pass stratejileri test ettiklerini kabul etti. Ancak bugün itibarıyla duyurulacak yeni bir değişikliğin bulunmadığını ve şirket bünyesinde kesinleşmiş bir planın olmadığını vurguladılar.

Sızıntıların hedefindeki ana nokta olan ilk günden oyun sunma hakkında da konuşan yetkililer, daha önce duyurulan oyunların Game Pass Ultimate paketine ilk gün gelmesi konusunda hiçbir plan değişikliği olmadığını açıkça belirttiler.

Xbox cephesinden gelen bu açıklama her ne kadar yüreklere su serpse de platformun son dönemde geçirdiği kademeli değişimler kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerini tamamen silmiş değil. Hatırlanacağı üzere platform, yakın geçmişte belirli Call of Duty oyunlarının lansman gününde servise gelmesi konusundaki dinamikleri değiştirmek de dahil olmak üzere bir dizi güncellemeyten geçmişti. Güncel yapıda ise ilk günü oyun konsepti neredeyse tamamen Ultimate seviyesine özel hâle getirilmiş durumda.

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