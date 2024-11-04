Xbox Game Pass'ten Bu Ay Kaldırılacak Altı Oyun

Xbox Game Pass'te yer alan yedi oyun bu ay içerisinde oyun kütüphanesinden kaldırılacak.

Hemen her oyun servisinde olduğu gibi Xbox Game Pass'te de her ay yeni oyunlar eklenirken bir yandan da bazı oyunlara veda ediyoruz. Bu ay Xbox Game Pass'te bazı oyunları oynamak için son şansımız. Bu oyunlar, 16 Kasım'da Xbox Game Pass'ten çıkarılacak.

İşte Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar:

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Persona 5 Tactica

Somerville

Dicey Dungeons

Dungeons 4

Goat Simulator (Windows)

Listeye baktığımızda özellikle JRPG sevenler için Like a Dragon Gaiden ve Persona 5 Tactica gibi oyunların yapımdan çıkması dikkat çekiyor. Sommerville ise atmosferi ile dikkat çeken, bilim kurgu oyunu. Goat Simulator ise ortalığı karıştırdığımız ve bir keçiyi oynadığımız bir yapım olarak dikkat çekiyor.