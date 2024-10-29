Game Pass kullanıcılarının sıklıkla kullandığı Xbox uygulamasına yeni bir 'Ana Ekran' sekmesi ekleniyor.

Microsoft, Game Pass abonelerinin PC'de sıklıkla kullandığı Xbox uygulamasını daha kullanıcı dostu hâle getiren yeni bir özellikle güncelledi.

İlk piyasaya sürüldüğünden bu yana kullanıcıların yavaş performans, hata mesajları ve oyunları bulmak için karmaşık menülerle uğraşma gibi şikâyetleri üzerine Microsoft uygulamayı daha kullanışlı hâle getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni gelen güncelleme ise klasik bir "Home" ekranını artık uygulamaya getiriyor.

Yeni eklenen Home, Türkçe'ye çevirirsek Ana Ekran menüsü, Xbox konsollarındaki kontrol paneline benzer bir yapıya sahip ve oyunseverlerin ilgisini çekecek birçok yeni içerikle dolu.

Yeni 'Ana Ekran' sekmesi nasıl görünüyor?

Artık uygulamadaki yeni Ana Ekran menüsünde yeni oyun lansmanları, Game Pass içerikleri, özel etkinlikler ve en iyi oyun fırsatları kullanıcıların karşısına toplu ve düzenli bir şekilde çıkıyor. Ek olarak uygulamanın algoritması, kullanıcının daha önce oynadığı oyunlara dayanarak beğenebileceği oyunları öneren özel bir liste de sunuyor.

Xbox ekibinden Tila Nguyen, Xbox Wire’da yayınlanan açıklamasında yeni Ana Ekran menüsüyle ilgili geri bildirimleri dikkate aldıklarını ve uzun süredir bu özellik üzerinde çalıştıklarını belirtti. Nguyen, Game Pass ve Microsoft Store'daki en popüler ve en yeni içerikleri bir araya getiren bu güncelleme ile kullanıcıların sevdiği içeriklere daha hızlı ulaşmasını amaçladıklarını ifade etti.

Şu anda yeni özellik Xbox Insider kullanıcıları tarafından test edilebiliyor. Windows kullanıcıları ücretsiz olarak Xbox Insider Hub uygulamasını Microsoft Store’dan indirerek programa katılabilir ve yeni özellikleri deneyimleyebilirler. Microsoft, yakın gelecekte güncellemeyi tüm kullanıcılara sunmayı planlıyor.

Peki siz Xbox uygulamasına gelecek olan yeni Ana Ekran menüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.