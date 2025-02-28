Xbox Game Pass Free Play Days etkinliği kapsamında Catan, Worms W.M.D ve Dragon Ball FighterZ kısa süreliğine ücretsiz erişime açıldı.

Microsoft'un Xbox Game Pass hizmeti kapsamında düzenlediği "Free Play Days" etkinliği, bu hafta sonu üç farklı oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Xbox Game Pass Ultimate ve Core aboneleri, belirlenen süre boyunca bu oyunlara erişim sağlayabilecek.

Xbox Free Play Days etkinliği kapsamında oyuncular, Catan – Konsol Sürümü, Worms W.M.D ve Dragon Ball FighterZ yapımlarını belirlenen tarihler arasında ücretsiz deneyimleyebilecek.

Ücretsiz sunulan oyunlar ve güncel fiyatları

Dragon Ball FighterZ – 37,12 TL

Catan – Konsol Sürümü – 13,50 TL

Worms W.M.D – 49,80 TL

Ücretsiz oyunlara erişmek için Xbox Game Pass Ultimate veya Core abonelerinin, Microsoft Store üzerinden ilgili oyunları yüklemeleri gerekiyor. Konsol üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar ise Xbox Store'da "Ücretsiz Oyun Günleri" sekmesini ziyaret ederek oyunları indirebilir. "Ücretsiz Oyun Günleri" ise 2 Mart akşamına kadar devam edecek.