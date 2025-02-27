Xbox Game Studios patronu Craig Duncan, Xbox'a geleceği duyurulan oyunların buzdağının görünen kısmı olduğunu söyledi.

Xbox Game Studios patronu Craig Duncan, şirketin geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Xbox Podcast’in son bölümüne konuk olan Duncan, Avowed’un son sürümünü tartışırken, 2025'in geri kalanında ve sonrasında çıkacak oyunlar hakkında da önemli bilgiler paylaştı.

Xbox'ın duyurmadığı daha birçok oyun var

South of Midnight, Ninja Gaiden 4, Doom: The Dark Ages ve Clair Obscur: Expedition 33 gibi oyunlardan bahseden Duncan, bunların Xbox cephesi için buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu belirtti.

Duncan, Xbox’tan Tina Amini’nin "Son zamanlarda ne oynuyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, Xbox Game Studios'un henüz duyurmadığı birçok oyunu denediğini söyledi. Duncan, "Henüz açıklamadığımız bir sürü oyunumuz var, vaktimin çoğunu onları oynayarak geçiriyorum." dedi.

Sony cephesinde PlayStation 5 neslinin en büyük sorunu iyi kalitede özel oyunların eksikliğiydi. Xbox, son etkinliklerinde duyurduğu oyunlarla dikkatleri üzerine çekerken, görünüşe göre şirket bunu bir süre daha sürdürecek.

Xbox'ın son etkinliğinde duyurulan oyunlar: