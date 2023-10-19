Xbox'ın sitesine Game Pass abonelerini tedirgin eden "Teklifin süresi dolacak." ibaresi eklendi. Bu ibare, Game Pass'e önümüzdeki günlerde tekrar zam gelebileceğini ortaya koydu.

Microsoft tarafından sunulan Xbox Game Pass aboneliği, oyun fiyatlarının uçması nedeniyle oyuncuların gözdesi hâline gelmişti. Abonelik sistemi, aylık belli ücretler karşılığında yüzlerce oyuna erişmemizi sağlıyordu.

Xbox Game Pass fiyatlarına ülkemizde en son yaz aylarında zam gelmişti. Ancak bugün Xbox’ın sitesinde görülen bir ibare, “Game Pass’e yine mi zam geliyor?” sorularını gündeme getirdi.

Önümüzdeki günlerde Game Pass fiyatlarında zam görebiliriz

Sitedeki Xbox Game Pass abonelik paketlerinin hepsinde “Teklifin süresi 12 gün içinde dolacak.” ifadelerinin yazdığı görülüyor. Bu da PC, konsol, Core ve Ultimate fiyatlarının hepsine önümüzdeki ay başında zam gelebileceğini gösteriyor.

Tabii ki henüz resmî bir açıklama olmadığını, söylentilerin yalnızca bu ibareye dayandığını belirtmekte fayda var. Ancak daha önceki zamda da benzer bir durum yaşandığını söyleyebiliriz. Zam oranının ne kadar olacağını da bilemiyoruz.

Xbox Game Pass’te fiyat artışının yaşanması çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Microsoft, geçtiğimiz günlerde 20 aylık sürecin sonunda Activision Blizzard King’i resmen satın aldı. Activision oyunlarının gelecekte kütüphaneye eklenecek olması nedeniyle fiyatın artabileceğini tahmin etmek yanlış olmaz. Hatta Xbox patronu Phil Spencer da bundan birkaç hafta önce Game Pass zammının “kaçınılmaz” olduğunu söylemişti.

Xbox Game Pass’in şu anki Türkiye fiyatları