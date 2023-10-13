Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alımına onay verdi. Microsoft için artık hiçbir engel kalmadı. Bu meselenin gün içinde kapanması bekleniyor.

Uzun zamandır gündemi meşgul eden, tarihin en büyük satın alımlarından bir tanesi olarak gösterilen Microsoft - Activision meselesinde resmen sona gelindi. Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), Microsoft'un Activision'ı satın alması için onay veren son mührü de vurdu. Artık Microsoft'un önünde hiçbir engel kalmadığını rahatlıkla dile getirebiliriz. Aslında bu çok şaşırtıcı değil çünkü İngiliz yetkililer, eylül ayında ön onay vermişlerdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, CMA üst yöneticisi Sarah Cardell oldu. Cardell, Microsoft'un Activision bulut oyun haklarını Ubisoft'a devretmesi ile soru işaretlerini giderdiğini, video oyun dünyasında tekel olamayacağından emin olduklarını söyledi. Kendilerini övmekten de geri kalmayan Sarah Cardell, dünya üzerinde bunu başarabilen tek rekabet kurumu olduklarını belirtti.

Microsoft, yaşanan gelişmeden memnun!

CMA'nın aldığı karar ile ilgili açıklamalarda bulunan bir diğer isim, Microsoft Başkan Yardımcısı Brad Smith oldu. Smith, "Dünya çapındaki oyunculara ve oyun endüstrisine fayda sağlayacağına inandığımız bu satın almayı tamamlamak için artık son düzenleyici engelini de aştık." dedi. Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick de tüm çalışanlarına bir e-posta gönderdi ve Microsoft ile olan birleşme için artık hiçbir engel kalmadığını söyledi.

Peki şimdi ne olacak?

İlerleyen saatlerde Microsoft ile Activision Blizzard'ın bir araya gelmesini ve konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirip, satın alma işlemini tamamlamasını bekliyoruz. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sizleri yeniden bilgilendireceğiz.