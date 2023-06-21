Microsoft, Game Pass abonelerine Haziran ayının ikinci yarısında ücretsiz olarak sunulacak oyunlarını açıkladı. Yapılan açıklamalarda, yine birçok farklı türden kullanıcıları sevindirecek oyunların gelebileceği görülebiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un oyun tutkunlarını onlarca oyunla buluşturan ücretli abonelik hizmeti Game Pass'in Haziran 2023'ün ilk yarısı ve Temmuz başı için ücretsiz oyunlarını resmen açıklandı. Yapılan açıklamalara baktığımızda, aylık 45 TL'lik abonelik hizmetin Haziranın kalanında ve önümüzdeki ayın başında 7 oyunun birden ücretsiz hale getirdiğini görüyoruz.

Oyunlar incelendiğinde bu ay birçok sevindirici yapımın geleceği görülebiliyor. Ultimate üyelerinin EA Play yoluyla ulaşabileceği NFS Unbound ve çıkar çıkmaz gelen The Bookwalker en çok dikkat çekenlerden.

İşte Haziran ayının ikinci yarısında Game Pass'te ücretsiz hale gelecek oyunlar!

Oyun İsmi Ücretsiz Olacağı Tarih Fiyatı (Xbox) Need for Speed Unbound (EA Play ile) 22 Haziran 2023 1399 TL (indirimle 499 TL) Bramble: The Mountain King 27 Haziran 2023 85 TL F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch 27 Haziran 2023 159 TL (Steam fiyatı) Arcade Paradise 3 Temmuz 2023 56,25 The Bookwalker 22 Haziran 2023 Açıklanmadı Story of Seasons: Friends of Mineral Town 29 Haziran 2023 113,75 Sword and Fairy: Together Forever 5 Temmuz 2023 575 TL

Açıklamalardan, 15 Haziran'a kadar hem PC hem de konsol için 7 oyunun geleceğini görebiliyoruz. Oyunların fiyatlarını topladığımızda ise 2388 TL'lik bir fiyat karşımıza çıkıyor.

Haziran ayında Game Pass'ten kaldırılacak bazı oyunlar da var!

Microsoft Game Pass'e yeni oyunlar geleceği gibi, abonelik sisteminden kaldırılacak bazı oyunlar da mevcut. Yapılan resmi açıklamaya göre Haziran 2023'ün ikinci yarısında 6 oyun, Game Pass'ten kaldırılacak. Bu oyunlar arasında DJMax Respect V, Matchpoint - Tennis Championships ve Road 96 gibi oyunlar yer alıyor. Henüz denemediyseniz 30 Haziran gelmeden denemeniz gereken bu oyunlar ise şu şekilde sıralanıyor;