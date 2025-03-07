Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz denenebilecek oyunlar açıklandı. Toplam fiyatı 4.116 TL olan 4 oyun kısa süreliğine bedava oldu.

Xbox, her hafta “FreePlayDays” isimli oyunları hafta sonu boyunca ücretsiz olarak denemenize olanak tanıyan bir etkinlik düzenliyordu. Bu oyunlar, genel olarak Game Pass abonelerine sunulsa da baze tüm kullanıcılar için de erişilebilir olabiliyordu.

Şimdi ise bu hafta sonu boyunca FreePlayDays kapsamında ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, toplam değeri 4.166 TL olan 4 oyuna bedavaya erişebilecek.

Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz olacak oyunlar

Oyun Normal fiyatı AEW: Fight Forever 1.000 TL Test Drive Unlimited Solar Crown 1.730 TL Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 525 TL Born of Bread 24,99 dolar (Steam)

*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.

*Xbox fiyatı olmayana Steam fiyatını ekledik.

*Born of Bread dışındaki oyunları denemek için Game Pass aboneliği gerekiyor.

Yukarıda gördüğünüz oyunlardan 3’ü 10 Mart Pazartesi sabahına kadar ücretsiz olacak. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege pazartesi akşamına kadar bedavaya denenebilecek ve yaklaşık 1 ekstra gün sunacak.

Born of Bread için üyeliğe gerek yok

Bu hafta sonu ücretsiz olan Born Bread için herhangi bir üyeliğe ihtiyaç yok. Yani tüm Xbox kullanıcıları ücretsiz erişebiliyor. Diğer 3 oyunu denemek için Game Pass aboneliği gerekiyor.

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.