Her hafta farklı bir platformun indirim kampanyaları başlattığını görüyorduk. Xbox da bunlardan biriydi. Şimdi ise eleştirmenlerden ve oyunculardan yüksek puan alan oyunlar Xbox’ta büyük indirime girdi.
“En Çok Puan Alan Oyunlarda İndirim” ismi altında sunulan kampanyada birçok büyük oyunda %90’lara kadar çıkan fırsatlar sunuluyor. Kampanya, 10 Mart tarihine kadar devam edecek. Eğer uygun fiyata başarılı yapımlar arıyorsanız kesinlikle bu kampanyaya bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Xbox'ta indirime giren yüksek puanlı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Diablo IV
|1.799 TL
|989,99 TL (%45)
|NBA 2K25
|2.900 TL
|725 TL (%75)
|Forza Horizon 5
|999 TL
|499,50 TL (%50)
|Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
|1.229 TL
|779,40 TL (%40)
|DOOM Eternal
|470 TL
|117,50 TL (%75)
|Rainbow Six Siege Deluxe Edition
|525 TL
|105 TL (%80)
|A Plague Tale: Requiem
|775 TL
|271,25 TL (%65)
|Alan Wake 2
|1.099 TL
|549,50 TL (%50)
|Alien: Isolation
|379 TL
|94,75 TL (%75)
|Assassin's Creed Odyssey
|600 TL
|120 TL (%80)
|Batman: Arkham Knight
|90 TL
|13,50 TL (%85)
|Borderlands 3
|459 TL
|45,90 TL (%90)
|Dishonored 2
|800 TL
|160 TL (%80)
|Far Cry 6
|600 TL
|150 TL (%75)
|Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm
|2.999 TL
|899,70 TL (%70)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.