Xbox, yüksek puanlı oyunlara özel indirim kampanyası başlattı. Kampanyada birçok başarılı yapım, %90'a varan oranda fırsatlarla alınabiliyor.

Her hafta farklı bir platformun indirim kampanyaları başlattığını görüyorduk. Xbox da bunlardan biriydi. Şimdi ise eleştirmenlerden ve oyunculardan yüksek puan alan oyunlar Xbox’ta büyük indirime girdi.

“En Çok Puan Alan Oyunlarda İndirim” ismi altında sunulan kampanyada birçok büyük oyunda %90’lara kadar çıkan fırsatlar sunuluyor. Kampanya, 10 Mart tarihine kadar devam edecek. Eğer uygun fiyata başarılı yapımlar arıyorsanız kesinlikle bu kampanyaya bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Xbox'ta indirime giren yüksek puanlı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Diablo IV 1.799 TL 989,99 TL (%45) NBA 2K25 2.900 TL 725 TL (%75) Forza Horizon 5 999 TL 499,50 TL (%50) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 1.229 TL 779,40 TL (%40) DOOM Eternal 470 TL 117,50 TL (%75) Rainbow Six Siege Deluxe Edition 525 TL 105 TL (%80) A Plague Tale: Requiem 775 TL 271,25 TL (%65) Alan Wake 2 1.099 TL 549,50 TL (%50) Alien: Isolation 379 TL 94,75 TL (%75) Assassin's Creed Odyssey 600 TL 120 TL (%80) Batman: Arkham Knight 90 TL 13,50 TL (%85) Borderlands 3 459 TL 45,90 TL (%90) Dishonored 2 800 TL 160 TL (%80) Far Cry 6 600 TL 150 TL (%75) Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 2.999 TL 899,70 TL (%70)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.