Microsoft, yeni indie oyunları ücretsiz bir şekilde denemenizi sağlayan bir demo oyun festivali başlattı.

Microsoft, Xbox tarafından sık sık kampanyalarla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise indirimlerden ziyade oyunları ücretsiz denemenizi sağlayan bir etkinlik başlatıldı. “Indie Game Fest” isimli bu etkinlik kapsamında onlarca oyunun demosuna erişebiliyorsunuz.

Bağımsız geliştiricilerin imzasını taşıyan yeni küçük oyunları içeren bu etkinlik, 31 Aralık 2024’e kadar devam edecek. Bu tarz indie oyunlar arasında harika yapımlar çıktığını biliyoruz. Bu yüzden ilginizi çeken bir yapım gördüğünüzde denemenizde fayda var.

Indie Game Fest Demo etkinliğinde deneyebileceğiniz oyunlar

Oyunların isimlerine eklenen linkler üzerinden demoları deneyebilirsiniz. Tüm oyunlara göz atmak için buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli.