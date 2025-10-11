Microsoft'un PS6 Rakibi Konsolu 'Xbox Next'in Özellikleri Sızdırıldı: Ne Zaman Geliyor?

Sony'nin geçtiğimiz gün PS6'yı birkaç yıl içerisinde piyasaya sürmeye hazırlandığını açıklamasının ardından Xbox'ın yeni nesil konsolu Xbox Next'ten de yeni detaylar sızdırıldı.

Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu “Xbox Next”, iddialara göre 2027 yılında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan YouTuber Moore’s Law is Dead, şirketin iş ortaklarıyla 2027 çıkış penceresi hakkında açık şekilde konuştuğunu öne sürüyor.

Aslında bu bilgiler tam olarak yeni değil. Daha geçtiğimiz günlerde Xbox APU sızıntılarının ardından ortaya çıkan yeni söylentilerle birlikte bugün ortaya çıkan detaylar, Xbox Next'in doğruluğunu ispatlar nitelikte.

Xbox Next teknik özellikleri

Özellik Detay APU - Toplam Yonga Boyutu 408 mm² (Tam boyut) APU - Çiplet 1 (SOC) 144 mm² (CPU çekirdeği, video çıkışı ve yapay zekâ motoru içeriyor) – TSMC N3P üretim süreciyle üretildiği iddia ediliyor. APU - Çiplet 2 (GPU) 264 mm² (Masaüstü Radeon GPU’lara benzer) – TSMC N3C veya N3P teknolojisi kullanılabilir. GPU - İşlem Birimleri (CU) 68 adet RDNA5 CU (toplam 70 birimden bir kısmı devre dışı bırakılmış). GPU - Shader Motorları 4 Shader motoru (3 standart + 1 paylaşımlı motor, 8 veya 16 CU içeriyor). Her motor 2 Shader dizisine sahip. GPU - L2 Önbellek En az 24 MB (Xbox Series X’ten 5 kat daha fazla). Not: Masaüstü Radeon GPU’larına göre tahmini. CPU - Çekirdek Mimarisi Zen 6 CPU - Çekirdek Sayısı 3 adede kadar Zen 6 çekirdeği (PS6 Orion’dan daha hızlı) + 8 Zen 6c çekirdeği. 12 MB paylaşımlı L3 önbellek. Kullanılabilir çekirdek sayısı henüz kesin değil. RAM - Veri Yolu 192-bit RAM - Toplam RAM 24 GB, 36 GB veya 48 GB GDDR7 (maksimum 48 GB’a kadar) RAM - TDP (Tahmini Güç Tüketimi) 250W – 350W arası (PS6’ya göre %60-70 daha fazla). Yine de geleneksel konsol formunda kalacağı düşünülüyor. NPU - NPU Mimarisi 110 TOPS (6W modunda) veya 46 TOPS (1.2W modunda). Microsoft Copilot gibi yapay zekâ özelliklerine enerji dengesine göre güç modları uygulanabilir. NPU - Yapay Zekâ Performansı 110 TOPS (6W) / 46 TOPS (1.2W) – İki farklı enerji modu mevcut.

Xbox Next, AMD Magnus APU ile donatılacak ve performans açısından PS6 ile doğrudan rekabete girecek ancak sızan bilgilere göre konsolun nihai işlemci ve grafik hızları henüz net değil. İddialara göre en olası senaryoda Xbox Next'in PS6’dan %30 civarında daha hızlı olacağı söyleniyor. Bu fark, yüksek yenileme hızına sahip monitörlerde fark edilebilecek düzeyde.

Dün aktardığımız PS cephesinden gelen gelişmeye göre PS6'nın da birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi hedeflendiğinden, her iki konsolun da 2027 gibi yeni nesil konsollarında rekabet edeceğini söyleyebiliriz.

Peki siz yeni nesilde hangi konsolu tercih edeceksiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.