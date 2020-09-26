Xbox Oyunlarını Mobil Cihazlarda Oynatan Özellik iOS'a Geldi

Bu hafta içerisinde Xbox Android uygulamasıyla kullanıcılara sunulan ve oyuncuların uzaktan oyun oynamasını sağlayan Remote Play özelliği iOS kullanıcıları için de yayınlandı. Ayrıca uygulamaya bunun haricinde de çeşitli özellikler eklendi.

Sizlere bu hafta içerisinde aktardığımız bir haberimizde Xbox'ın Android uygulamasına uzaktan oyun oynama (Remote Play) desteğinin geldiğinden bahsetmiştik. Bu özellik, bir Xbox One sahibinin, konsolunda yüklü olan oyunları mobil cihazına aktarılmasını ve mobil cihaz üzerinden oynanmasını sağlıyordu.

İlk olarak Xbox'ın Android uygulamasına gelen bu özellik, şimdi de iOS uygulaması için yayınlandı. Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte uygulamaya birçok yeni özellik eklendi ve bu özelliklerden bir tanesi de Remote Play oldu.

Remote Play özelliği Xbox iOS uygulamasına da geldi

Xbox One sahiplerinin uzaktan oyun oynayabilmelerini sağlayan bu özellik, uzaktaki veri sunucuları vasıtasıyla oyun oynatan xCloud'dan biraz daha farklı. Oyuncuların, Remote Play özelliğinden faydalanabilmeleri için bir Xbox One konsola sahip olmaları ve Xbox ile akıllı telefonlarını Wi-Fi ya da bir veri bağlantısı ile bağlamaları gerekiyor.

Remote Play haricinde Xbox uygulamasına gelen diğer özellikler arasında Xbox One konsolunu uzaktan çalıştırma, oyun kliplerini ya da ekran görüntülerini indirme veya paylaşma, oyunları uzaktan indirme ya da kaldırma bulunuyor

iOS uygulamasına gelen bu yeni güncelleme, bu özellikleri kasım ayında çıkış yaptıklarında Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarına da taşıyacak. Ancak burada iOS kullanıcılarına kötü bir haberimiz var. Microsoft'un Game Pass uygulamasıyla kullanıcılarına sunduğu bulut oyun platformu xCloud, iOS işletim sisteminde desteklenmiyor. Bu servisin iOS'ta bulunmamasının sebebi ise Apple tarafından getirilen kısıtlamalar.